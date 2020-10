Joy Haegemans en Sint-Truiden winnen topper bij Initia Hasselt: “Wilden absoluut bewijzen dat we kunnen meedingen naar prijzen” Guido Gielen

11 oktober 2020

11u10 0 Sport in de buurt Als seizoensopener in de Bene-League bij de vrouwen stond al meteen de topper tussen Initia Hasselt en Sint-Truiden op het programma. Beide teams leken klaar om de degens te kruisen. Het nieuwe trainersduo van Initia Rik en Jan Stryckers kon tevreden zijn met de start van Initia. Tot in de slotfase van de eerste helft. Sint-Truiden vocht, onder impuls van een uitmuntende Joy Haegemans (18), terug en ging na de rust op karakter op en over Hasselt. Initia bleef weliswaar aanklampen, maar Sint-Truiden won verdiend (23-28).

Tegen Initia liet Joy Haegemans een staaltje van haar talent zien.

Na de transferperiode bleek Initia sterker te zijn dan Sint-Truiden. Hadden jullie deze overwinning verwacht ?

“Initia kon vijf nieuwe speelsters verwelkomen en is op papier dus flink versterkt. Zelf zagen wij zeven meisjes vertrekken en kwamen er slechts drie speelsters bij. Neem daar nog bij dat onze spelverdeelster Sara Marteleur zwanger is en dan kon het niet anders naar de buitenwereld toe, dan dat Sint-Truiden verzwakt was.”

Geef toe, Hasselt was de eerste twintig minuten wel beter, toch ?

“Ze namen inderdaad een sterke start. In de eerste minuten werden we een beetje overrompeld, maar nadien vonden we defensief onze draai. In de slotfase van de eerste helft konden we enkele balverliezen bij hen afstraffen en gingen ondanks een kleine achterstand (15-13) met een goed gevoel de rust in.”

Initia ging na de rust minder sterk presteren, omdat wij in defensie een tandje bijstaken en op fastbreaks een versnelling hoger gingen schakelen.

Na de rust was het lange tijd haasje-over, maar in een zinderende slotfase konden jullie verdiend de punten mee huiswaarts nemen. Waar lag het verschil ?

“Initia ging na de rust minder sterk presteren, omdat wij in defensie een tandje bijzetten en op fastbreaks een versnelling hoger gingen schakelen. We wilden absoluut bewijzen dat dit Sint-Truiden opnieuw kan meedingen naar de prijzen. Vorig seizoen werd de bekerfinale afgelast door corona en ook aan de titelstrijd kwam abrupt een einde. Door de vele veranderingen in onze kern leken we minder sterk te zijn. Dat wilden we even rechtzetten. Iedereen vocht voor elke bal. We hebben op karakter verdiend gewonnen.”

Over corona gesproken. Wat verwacht je voor dit seizoen ?

“De Bene-League zal bijna honderd procent zeker worden stopgezet. Gezien de besmettingen in Nederland is dat helaas een logisch gevolg. Er waren meer dan 6500 besmettingen en misschien komt er zelfs een tweede lockdown bij onze noorderburen. Bij ons gaat het ook niet de goede richting uit, maar zoals je tegen Hasselt kon zien, was alles hier in orde inzake coronamaatregelen. Hopelijk nemen ze bij de KBHB een goede beslissing en laten ze ons voort spelen. Iedereen weet dat de klok op vijf voor twaalf staat en zal er dan ook alles doen om de maatregelen te handhaven.”

Ambities blijven intact

Gaat Sint-Truiden de ambities bijschroeven na deze knappe zege ?

“Die blijven hetzelfde hoor. We hebben een kern die zich zal mengen in de strijd voor de prijzen. Deze zege is daar een bewijs van. We gaan nu uiteraard niet zweven, maar keihard blijven werken.”

Je woont in Tremelo. Is de afstand geen probleem ?

“Ik zit op kot in Leuven in mijn eerstejaar Burgerlijk ingenieur. Dat valt dus best mee. Het is mijn derde seizoen in Sint-Truiden en ik voel mij hier volledig thuis”, besluit Haegemans, die instaat voor de middenopbouw.