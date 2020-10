Jos Smets beleeft meest opmerkelijk wielerjaar: “Iedereen in de koers is zeer gedisciplineerd” Erik Vandeweyer

11 oktober 2020

15u20 0 Sport in de buurt Het hoeft geen betoog dat Jos Smets als verantwoordelijke binnen Cycling Vlaanderen bijzondere tijden meemaakt. Hoewel er vaak een zwartje randje verschijnt rond de evenementen, is het niet allemaal kommer en kwel. Aanpassen is de boodschap. In wielermiddens lukt dat vrij aardig, al blijft de toekomst voor iedereen onduidelijk.

Hoeveel wedstrijden heeft Cycling Vlaanderen dit jaar ‘normaal’ kunnen laten doorgaan? Jos Smets heeft geen precieze cijfers. “Een exact getal heb ik niet, maar wellicht werd negentig procent van de voorziene koersen afgelast. De situatie verschilt van provincie tot provincie. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen ging er weinig door. Limburg had het voordeel dat een en ander kon opgevangen worden door het gesloten circuit in Zolder. Vlaams-Brabant mocht niet klagen. Daar heeft men als eerste een rittenwedstrijd kunnen inrichten.”

Ronde van Vlaams-Brabant

Het team van Jos Smets kreeg van de renners veel appreciatie, omdat de Ronde van Vlaams-Brabant toch kon doorgaan. “We hebben daar ook op ingezet. Tot 31 juli mocht er niet gekoerst worden. De meerdaagse startte echter al enkele dagen eerder. Omdat we het als een prioriteit zagen om toch te organiseren, hebben we eerst naar andere data uitgekeken. De zaterdag voor de Ronde volstond één uur om er helemaal uit te geraken. In eerste instantie hebben we de bestaande organisaties gecontacteerd. De financiële condities werden aangepast. Rillaar stapte als eerste mee in het verhaal. Nieuwrode, Kumtich, Bertem en Linden volgden snel. Voor het wielrennen was het een goede zaak dat er kon gekoerst worden. De coronacijfers gingen nochtans omhoog, maar alle burgemeesters verleenden steun.”

Van Ranst

Tijdens de eerste rit kreeg de Ronde van Vlaams-Brabant het bezoek van Marc Van Ranst. Het oordeel van de viroloog gaf een duwtje in de rug. “De media hadden Van Ranst uitgenodigd. Hij zag dat er coronaproof werd gewerkt. Ik merk zelf ook dat iedereen in de koers zeer gedisciplineerd is. De regels worden zeer goed opgevolgd door renners, begeleiders en supporters. Op het BK voor nieuwelingen zag ik bijna iedereen met een mondmasker op straat. Perfect zoals het hoort. Wielerliefhebbers beseffen wel dat ze zich moeten aanpassen of dat het anders allemaal stopt.”

Financiële kater

Het is duidelijk dat het hele coronaverhaal veel geld zal kosten. Jos Smets geeft toelichting. “Er werd 80.000 euro geïnvesteerd om koersen te laten doorgaan. Cycling Vlaanderen zal enkele honderdduizenden euro’s bruto verlies leiden, bij de Belgische bond kan dat oplopen tot één miljoen euro. De vzw die de Ronde van Vlaams-Brabant organiseert heeft tussen de 5.000 euro en de 10.000 euro moeten investeren om alles te laten doorgaan. Er was een spaarpot aangelegd voor bijzondere tijden. Dat is nu het geval.”

Het veldrijden

De wintercampagne in het veld staat voor de deur. Jos Smets stelt vast dat de ‘bijzondere tijden’ nog even zullen aanhouden. “Het provinciaal kampioenschap in Boortmeerbeek is de volgende afgelasting in het rijtje. We kijken uit naar een andere locatie. Vilvoorde lijkt me een mogelijkheid. Zij hebben al ervaring met organiseren. Andere organisatoren houden ook de boot af. Voor de A-crossen is het zeer lastig. Geen vips, geen publiek. Ze hebben enkel de inkomsten van hun sponsoring. Voor de B-crossen zijn de gevolgen iets minder drastisch, maar ook zij hebben het moeilijk.”

2021?

Naar volgend seizoen toe heeft Jos Smets nog geen duidelijk beeld. “Organisatoren moeten nu nog niet hun aanvraag voor volgend seizoen indienen. Ik weet dus niet of er veel zullen afhaken. Wat de provinciale kampioenschappen in Vlaams-Brabant betreft is er meer duidelijkheid. Diegene die een aanvraag hebben ingediend voor dit seizoen, zullen volgend jaar mogen organiseren. Alles schuift gewoon één jaar op.”