Jorne Van Genechten en De Kempen spelen gelijk tegen Diest: “Prestatie om op voort te bouwen” Jef Tegenbos

11 oktober 2020

13u03 0 Sport in de buurt Derdenationaler De Kempen heeft zaterdagavond, op het veld van Diest, een gelijkspel uit de brand kunnen slepen. De Tielense fusieclub kwam in het Warandestadion op voorsprong, maar kon die bonus slechts enkele minuten vasthouden.

Net als twee weken geleden, toen op het veld van Wellen, stapte De Kempen ook in zijn tweede uitwedstrijd met een 1-1-gelijkspel van het veld. Net als De Kempen kwam Diest in het tussenseizoen over van eerste provinciale. “Op basis van het wedstrijdbeeld zit ik met een dubbel gevoel”, blikt Jorne Van Genechten terug op het duel van zaterdagavond. “We begonnen op een slecht veld met een één op negen aan de competitie, waardoor het belangrijk was om niet te verliezen. Het is een wedstrijd geworden waarin zowel Diest als wij de mogelijkheden kregen om het laken naar zich toe te trekken.”

De Kempen kwam vrij snel in de tweede helft op voorsprong, maar kon die bonus niet lang vasthouden. “Dat is jammer”, zegt de aanvaller. “Misschien heeft het te maken met de euforie van het moment. Maar in deze reeks weet je dat de focus optimaal moet zijn. Dat was misschien iets minder aanwezig. Daar heeft Diest van geprofiteerd. Anderzijds moeten we toegeven dat Diest een stevige tegenstander was. Voor ons is dit wel een prestatie om op voort te bouwen.”

Overstap

Jorne Van Genechten heeft een verleden bij De Kempen, maar de voorbije jaren was hij aan de slag bij Witgoor waar hij mee de forcing voerde van eerste provinciale naar wat toen nog derde amateurklasse was. “Ik blik met erg veel voldoening terug op mijn periode bij Witgoor. Maar ik woon in Lichtaart, waar ik aan het bouwen ben. Op die momenten is elke minuut vrije tijd meer dan welkom. Aangezien er interesse was van De Kempen was die terugkeer een beetje logisch. Ik woon nu op een boogscheut van het trainingsveld. Voor de club is de overgang naar nationale een heel mooie uitdaging. Hopelijk kunnen we volgend weekend onze eerste zege van het seizoen boeken. Al is het Limburgse Pelt een tegenstander, die behoorlijk wat ervaring op nationaal vlak in huis heeft.”