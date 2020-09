Jorn De Winter terug bij Betekom na jaartje Houtvenne: “Ik wil weer belangrijk zijn voor deze club” Adriaan Schepers

30 september 2020

17u58 0 Sport in de buurt KAC Betekom maakt zaterdagavond in derde nationale B de verplaatsing naar promovendus De Kempen. ‘Nieuwkomer’ Jorn De Winter en maats willen er de thuisnederlaag van afgelopen weekend graag doorspoelen met een tweede driepunter.

“De Kempen is voor mij een totaal onbekende ploeg”, zegt Jorn De Winter. “Ik heb er nog nooit tegen gespeeld in mijn carrière. Het is met één op zes gestart en pakte vorig weekend een gelijkspel op Wellen. Toch vind ik dat we niet te veel naar de punten moeten kijken in deze reeks. Wekelijks gaan er verrassende uitslagen terug te vinden zijn, want heel wat ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Dat is al enkele seizoenen zo. Constant presteren van week tot week is dan ook de boodschap.”

“Ook voor onszelf, want afgelopen weekend begonnen we niet goed tegen Zwarte Leeuw en keken we halfweg tegen een dubbele achterstand aan. Dat konden we in een betere tweede helft niet meer ophalen. Jammer, want de week voordien op Sint-Lenaarts waren we wel scherp vanaf het begin. De wil om te winnen was er vorig weekend te weinig voor de rust. En daar profiteerde Zwarte Leeuw optimaal van.”

Zelf keerde de nog altijd maar 23-jarige De Winter na een jaartje Houtvenne terug naar de club waar het voor hem allemaal begon: “Ik heb bij Houtvenne zeker stappen gezet en dingen opgepikt. Van elke trainer leer je bij en dat was in Houtvenne ook zo. Toch ben ik blij dat ik weer voor Betekom kan spelen. Het merendeel van de spelers is nog hetzelfde en van de nieuwkomers ken ik er ook van buiten het voetbal. Opnieuw rond die vijfde, zesde plaats eindigen moet zeker mogelijk zijn. Of ons dat gaat lukken, kunnen we nu nog niet zeggen. We zijn amper twee matchen ver. Tegen de winterstop gaan we veel wijzer zijn.”

Volwassener

“Ik hoop weer belangrijk te zijn voor Betekom. Zoals ik al zei heb ik het voorbije jaar stappen gezet en ben ik ook volwassener geworden. Ik verwacht er veel van, ook van mezelf. Ik wil altijd zo hoog mogelijk eindigen. Assists uitdelen, lukte mij de voorbije jaren vrij goed. Ik hoop daar nu ook wat meer doelpunten aan toe te kunnen voegen. Om zo nog meer bepalend te zijn voor deze club.”