Joren Vermoesen trekt met Gent Hawks voor oefenmatch naar Okapi Aalst: “We spelen om te winnen” Johan Picqueur

29 september 2020

15u51 0 Sport in de buurt Basketbalclub Wanty Gent Hawks heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Beker van België. Derdeklasser Aarschot bleek een maatje te klein voor de tweedeklasser. Morgen, woensdag, speelt Gent een gala-oefenwedstrijd bij eersteklasser Okapi Aalst. Het wordt een speciale wedstrijd voor Joeri en Joren Vermoesen en Janik Van Impe, Aalstenaars in Gentse loondienst.

Gent Hawks behaalde een dubbele overwinning tegen Aarschot. Na de century op verplaatsing maakte Gent het in eigen huis af met 94-68. De tweeling Vermoesen én Van Impe waren samen goed voor 34 punten of één derde van het Gentse puntenaantal. “We hebben de kwalificatie voor de volgende ronde verdiend”, zegt Joren Vermoesen, die aan zijn vijfde seizoen bij Gent is begonnen. “Ik ben blij dat Janik erbij is. Het klikt goed op en naast het veld. Gent is niet ver van Aalst en de ploeg ligt me heel goed. Het zou leuk zijn als we in de poulefase met de eersteklassers zouden geraken. Die nieuwe formule maakt het plezant voor de teams van TDM1. Zo kunnen we ons naar waarde schatten.”

Dat kan Vermoesen woensdag al eens doen tijdens de oefenwedstrijd in en tegen Okapi Aalst. Het trio doorliep alle jeugdreeksen bij Okapi. “Het is het tweede jaar op rij dat we in Het Forum mogen spelen”, weet Joren Vermoesen. “Voor Aalst is het nog maar de tweede wedstrijd. Niet zozeer het resultaat is belangrijk, wel de manier waarop het tot stand komt. Al spelen wij wel om te winnen. Je staat toch tegenover jongens waar je anders nooit tegen speelt. Ik kijk er alvast naar uit.”

Titel en beker

“Ons grote voordeel is dat we een evenwichtige kern van negen spelers hebben”, meent Joren Vermoesen. “Een tegenstander kan niet één speler uit de wedstrijd houden. Het gevaar kan bij ons van overal komen. We kunnen wisselen zonder aan kwaliteit in te boeten. Mijn inbreng blijft als vanouds. De coach kan op mij rekenen. We werden al kampioen en wonnen de beker. We moeten dus de ambitie koesteren om beiden opnieuw te winnen, al moeten we niet te ver vooruitkijken. Laat ons eerst trachten gezond het seizoen helemaal af te werken.”

Gent start zaterdag in Het Tolhuis tegen Charleroi B. Les Spirous zaten net een quarantaine van twee weken uit. “Het is koffiedik kijken hoe en met welke ploeg ze aan de opworp zullen komen”, schat Vermoesen in. “We gaan dus uit van eigen kwaliteiten.”