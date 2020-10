Joren Geudens en Rupel Boom willen mooie affiche afdwingen in Beker van België: “Maar City Pirates is niet te onderschatten” Kevin De Munter

07 oktober 2020

22u15 0 Sport in de buurt Ondanks twee goede prestaties leverde de competitiestart van Rupel Boom amper een puntje op. Te weinig, dat zeker, maar het geleverde spel doet het beste verhopen en komend weekend kunnen ze in Boom even hun focus verleggen. Zaterdagavond op bezoek bij City Pirates in de vijfde ronde van de beker van België krijgen Joren Geudens en zijn ploegmaats immers de kans om een plaats bij de grote jongens af te dwingen.

Geudens mag zich trouwens eindelijk titularis noemen bij Rupel Boom. Met een jaar vertraging, want ook vorig seizoen leek de 21-jarige verdediger op goede weg, maar liep hij in het laatste oefenduel van de voorbereiding een zware kruisbandblessure op. Die weerhield hem er echter niet van zijn oude niveau weer op te pikken, want vorig weekend werd hij door de Boomse fans op social media nog verkozen tot man van de match na het duel in Knokke. “Die erkenning doet natuurlijk plezier, maar het was leuker geweest, mocht mijn prestatie ook punten hebben opgeleverd”, aldus Geudens. “Met een op zes kregen we niet wat we verdienden, maar nu moeten we qua spelniveau gewoon de lijn proberen door te trekken in de beker.”

“Onze affiche sportief haalbaar? Op papier zijn we favoriet omdat we een reeks hoger spelen dan City Pirates, maar ik verwacht me aan een moeilijke wedstrijd. Weinig ploegen gaan met een gerust gemoed naar Merksem, want zeker op hun eigen kunstgrasveld zijn ze heel gevaarlijk. Daar komt ook nog eens bij dat er met Ernst, Wilms en sinds deze zomer Seppe Somers drie spelers in de ploeg staan met een Boom-verleden. Voor mij is het dan vooral speciaal omdat ik met Somers nog bij de beloften speelde in Boom en we nog altijd goede maten zijn.

“Het wordt een interessante streekderby en wij zijn in elk geval gebrand op de kwalificatie. Iedereen wil graag die affiche tegen een eersteklasser afdwingen. Daar doe je het voor als voetballer en vanaf de volgende ronde kan ook alles. Dat bewezen we vorig seizoen met een nipte uitschakeling tegen Charleroi. Zeker voor de jonge groep waarmee we dit seizoen werken, zijn die matchen grote leermomenten. We missen nog ervaring, dat zag je bijvoorbeeld in Knokke, maar die kunnen we alleen opdoen door wedstrijden te spelen.”