Jordy Van Haver (Sint-Niklase Condors): “Een goede start is heel belangrijk” Johan Picqueur

30 september 2020

21u44 2 Sport in de buurt Basketclub Sint-Niklase Condors begint aan zijn derde seizoen op rij in tweede landelijke. Voor het eerst zijn de ambities uitgesproken om mee te draaien met de top. “We hebben ons in de breedte degelijk versterkt”, klinkt het enthousiast.

De Koninklijke heeft een indrukwekkende zegereeks neergezet tijdens de voorbereiding. Enkel de laatste wedstrijd werd verloren. “Dat stelt allemaal niet zoveel voor”, blijft coach Jordy Van Haver bescheiden. “Al is het wel goed voor het vertrouwen van de ploeg.”

Condors is gaan shoppen bij de buren in Bornem. John-Anton Van Roey, Aäron Ceriez en Sam De Bock ruilden Geranimo in voor Sint-Niklaas. Dries Van Deuneghem, ex Temse, komt via Zelzate naar de Witte Molen. Emmanuel Smet is de laatste aanwinst.

“Sommige spelers waren echt wel een buitenkansje”, licht de trainer toe. “We hebben ons niet op een specifieke positie versterkt. We hebben aan shotkracht ingewonnen. Vorig seizoen kampten we met een overlast aan blessures. Op Thomas Dhondt na is iedereen fit. Hij ging tegen Oxaco door de knie en raakt niet speelklaar tegen zaterdag. We zijn altijd wel met tien op training. De automatismen worden vlugger opgepikt. We zijn duidelijk in de breedte versterkt.”

Snel basketbal

Dat verraadt een ambitieus Sint-Niklase Condors? “We willen zoveel mogelijk winnen”, antwoordt Van Haver met een cliché. “Brugge wordt kampioen. Baasrode en de West-Vlaamse ploegen zijn moeilijk in te schatten. Ik mik op top vier. Een goede start is belangrijk. Dat is al even geleden. Maar nu heb ik een heel goed gevoel over de ploeg.”

Condors opent zaterdag 3 oktober de competitie bij Olympia Denderleeuw. “Zij hebben veel ervaring in huis en teren op Vander Veyt en Hendrickx”, weet Van Haver. “Als wij die twee kunnen beperken, maken we een goede kans. Met deze ploeg kunnen we snel basket spelen. We moeten in staat zijn om de opties goed te lezen en veel zaken voor elkaar te creëren. Het vertrouwen is er. Nu moeten we de lijn van de voorbereiding doortrekken in de competitie. We zijn er helemaal klaar voor”, besluit Van Haver.

Sint-Niklase Condors: Thibault Koppen, Sam De Bock, Thomas Dhondt, Aäron Ceriez, Dries Van Deuneghem, Michiel Van Haver, Emmanuel Smet, Beau De Maesschalck, John-Anton Van Roey, Viktor Cromheeke, Christof Aertssen