Jordy Peffer (Lyra-Lierse) scoort hattrick tegen Cappellen met dank aan Jason Adesanya: “Nog nooit zo’n goede spitsbroeder gehad” Bart Jacobs

04 oktober 2020

18u43 0 Sport in de buurt Lyra-Lierse heeft ook zijn tweede thuiswedstrijd in tweede nationale winnend afgesloten. Jordy Peffer beloonde zichzelf en zijn ploegmaats met drie doelpunten, goed voor een ruim verdiende 3-0-zege tegen Cappellen, de ex-club van coach Bart De Roover. Jordy Peffer, man van de match, kreeg een verdiende applausvervanging, en werd afgelost door Brent Van den Abeele, die zich na veel fysieke ellende weer voetballer mag noemen.

Lyra-Lierse staat ook dit seizoen op de voetbalkaart, zoveel is duidelijk. Zelfs een reeks hoger weten de Pallieters hun wedstrijden met veel gemak te winnen. Seppe Kil zette Peffer op weg naar de 1-0, bij het tweede en derde doelpunt van Peffer kwam de assist telkens op naam van Jason Adesanya.

“Ik heb nog nooit zo’n goede spitsbroeder naast mij gehad”, was Peffer lovend over Jason Adesanya, die zelf vorige week na de zege tegen Spouwen-Mopertingen ook al met complimentjes strooide. “Wij vinden elkaar blindelings, en dat is natuurlijk een sterk wapen in deze competitie, voor ons een reeks hoger. Ik heb veel aan Jason te danken, en niet toevallig kwam de tweede en derde assist via hem.”

“Waar onze sterkte ligt? Met het vertrouwen zit het natuurlijk goed, hé. Wanneer de resultaten goed zijn, zit iedereen goed in zijn vel. Maar we ronden onze doelkansen ook mooi af, waardoor het ook voor onze verdediging makkelijker voetballen is. Ik ben uiteraard blij met die drie doelpunten, voor mezelf, maar zeker ook voor de ploeg. Je kan natuurlijk altijd zaken vinden die minder goed waren, maar ik vind wel dat we een zeer volwassen prestatie hebben geleverd. En daar ben ik heel tevreden over. Het vertrouwen in de toekomst is groot. Wanneer we dit soort prestaties gaan afleveren, kunnen we heel hoog eindigen dit seizoen.”

Je werd in de 86ste minuut afgelost door Brent Van den Abeele. Een applausvervanging, maar ook een aandoenlijk en beklijvend moment. “Brentje heeft een lange lijdensweg achter de rug. Hij heeft er hard en lang naartoe gewerkt om zich weer voetballer te kunnen voelen, en ik ben oprecht blij dat hij weer bij ons is. Ik was moe, maar die vervanging was een heel mooi moment, ja.”