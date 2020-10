Jordi Meeus pakt tweede plaats in Parijs-Tours en is klaar voor het BK voor beloften: “Ook graag deze klassieker gewonnen” Koen Wellens

11 oktober 2020

18u05 0 Sport in de buurt Jordi Meeus (SEG Racing Academy) heeft de tweede plaats gepakt in Parijs-Tours voor beloften. De Lommelaar strandde op twee seconden van winnaar Rune Herregodts. Het was de laatste buitenlandse wedstrijd voor Meeus die in 2021 prof wordt bij Bora hansgrohe. “Volgend weekend staat er nog het BK op het programma. Ja, ik start er als favoriet. Ik werd nooit eerder Belgisch kampioen, al zal ik de trui nooit kunnen dragen in de koers”, vertelt Meeus.

De tweede plaats van Meeus in Parijs-Tours is geen verrassing. De Noord-Limburger was niet alleen één van de favorieten, hij had ook zijn zinnen gezet op de klassieker van de vallende bladeren. Vallen deed Meeus gelukkig niet. Zijn ploegmaat Milan Paulus had minder geluk. De Truienaar kwam ten val en brak daarbij zijn recht sleutelbeen. Einde wedstrijd voor Paulus en ook geen BK volgende week. Meeus is er in Lokeren wel bij. Als topfavoriet, zeker na zijn resultaat in Parijs-Tours.

“Klopt, maar het blijft een kampioenschap en dat is heel vaak een speciale wedstrijd. Ik heb het trouwens niet zo met kampioenschappen. Er hangt in mijn kast nog maar één kampioenentrui en dat is de Limburgse. Die pakte ik als eerstejaars belofte. Dat was in Hamont-Achel, waar ik zelfs de wedstrijd niet won, maar eerste belofte werd”, vertelt Meeus. “Als ik de titel kan pakken, dan is dat een heel mooi afscheid van de beloften. Ik voel echter geen druk. Het resultaat van mijn laatste koers bij de beloften bepaalt mijn toekomst niet.”

In Parijs-Tours zag het er na 100 km niet naar uit dat Meeus zijn snelle benen zou kunnen tonen aan de meet. Hij volgde in het peloton toen op een achterstand van bijna zeven minuten op de koplopers. “Ik reed de wedstrijd al twee keer en ik wist dat alles beslist zou worden in de laatste 60 km. Geen paniek dus. Dat scenario bleek ook vandaag weer aan de orde. Jammer dat Rune Herregodts als enige uit de vluchtersgroep nog voorop bleef. Ik kwam nog heel dicht. Twee seconden zijn na afloop het verschil tussen winst en verlies”, aldus Meeus. Jens Reynders, de derde Limburger aan de start, kwam al vroeg ten val, maar kon nog terugkomen. In de slotfase zat hij nog attent vooraan, wat hem uiteindelijk een 26ste plaats opleverde.