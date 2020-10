Joppe Van Heuverzwyn komt dichter bij een basisplaats bij Wetteren: “Heb de aanpassing wat onderschat” Xavier De Naeyer

01 oktober 2020

18u33 0 Sport in de buurt Joppe Van Heuverzwyn sleepte woensdag tijdens zijn invalbeurt tegen Merelbeke een punt uit de brand voor Wetteren (tweede nationale). De flankaanvaller die afgelopen zomer overkwam van Zwevezele hoopt zondag tegen Olsa Brakel op een basisplaats en een zege.

Na afloop van de derby tegen Merelbeke heerste bij Wetteren het gevoel dat het twee punten had laten liggen. Joppe Van Heuverzwyn viel een halfuur voor het einde in en trapte de thuisploeg op gelijke hoogte. “De coach had me gevraagd om aanvallend iets bij te brengen”, aldus de flankaanvaller. “Met een afgeweken afstandsschot is me dat ook goed gelukt, al had ik enkele minuten later ook een tweede keer kunnen scoren. Kevin Elaut kwam met een kopbal tegen de paal nog het dichtste bij de winning goal. Op basis van de tweede helft, waarin wij enorm doorduwden, verdienden wij de drie punten.”

Aanpassingsperiode

Met zijn prima invalbeurt klopt Van Heuverzwyn aan de deur van coach Steven Blomme voor een basisplaats. “Ik voel dat die dichterbij komt. Mijn vorm zit in stijgende lijn, nadat de aanpassingsperiode langer duurde dan verwacht. Na drie jaar Zwevezele kwam ik in een nieuwe club terecht die eigenlijk in derde nationale zou aantreden. De verre afstand, met onder meer autoritten van telkens vijftig minuten, maakt het ook niet gemakkelijker. Dat heb ik onderschat. Tijdens de voorbereiding zochten we nog naar het juiste systeem en waren er nog geen automatismen. Ook de klik met de medemaats was er niet meteen, maar dat begint er stilaan te komen. Ik ben erop gebrand om een basisplaats af te dwingen en het vertrouwen te krijgen, want die aanpassingsperiode kan ik niet blijven gebruiken.”

Geladen wedstrijd

Zondag krijgt Wetteren het bezoek van Olsa Brakel, dat tot dusver twee keer gelijkspeelde. “Het is opnieuw een derby en wordt dus opnieuw een geladen wedstrijd. We speelden deze week al twee duels en mogen ons aan vermoeide benen verwachten, maar dat moeten we vergeten. We lieten woensdagavond al betere dingen zien dan vorig weekend tegen RC Gent en willen deze lijn doortrekken. Zondag kunnen we alleen maar tevreden zijn met een zege.”