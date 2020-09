Joppe Heremans rijdt dit weekend GP Philippe Gilbert: “Eindelijk een kans voor klimmers” Erik Vandeweyer

30 september 2020

22u03 0 Sport in de buurt Vrijdag en zaterdag wordt in de buurt van Aywaille de Grand Prix Philippe Gilbert gereden. De kopman van Lotto-Soudal verleent zijn naam aan deze gereputeerde tweedaagse voor juniores. Twaalf binnenlandse en dertien buitenlandse ploegen gaan met elkaar de strijd aan. Voor de klimtalenten is het een uitgelezen kans dit jaar om zich te tonen.

Joppe Heremans is namens Avia-Rudyco-Janatrans een van de deelnemers. De renner uit Heist-op-den-Berg blikt vooruit. “Corona heeft me toegelaten om een aantal keren goed te trainen in de Ardennen. Ik weet dus wat er me de komende twee dagen te wachten staat. De eerste dag is behoorlijk pittig, de tweede dag kan moordend zijn. Op de slotdag moeten we eerst La Redoute over. Nadien finishen we halverwege de beruchte klim. Het is de eerste keer dat ik La Redoute in koers zal bedwingen. Het is een echt beest. Als eerstejaars heb ik geen te grote verwachtingen. Nooit eerder heb ik een koers van een dergelijk niveau afgewerkt.”

Verloren jaar?

Veel kansen om zich te tonen heeft Joppe Heremans nog niet gekregen. “Eindelijk een kans voor de klimmers. Deze groep renners werd door corona twee keer gestraft. Niemand heeft van maart tot juni kunnen koersen. Nadien konden de sprinters dat wel. De oefenkoersen en de kermiskoersen werden allemaal op vlakke omlopen afgewerkt. Zelfs het Belgisch kampioenschap was zo vlak als een biljarttafel. Voor de pandemie losbarstte, heb ik enkel Zepperen-Zepperen kunnen afwerken. Die dag was het echter gigantisch koud. Ik vrees dat dit toch wat een verloren jaar voor mij is. Ik heb wel op mijn sprint kunnen oefenen, maar uitleven op mijn parcours zat er niet in. Met mijn gedachten zit ik dan ook al in 2021.”

Blik op de toekomst

Wat brengt de toekomst voor Joppe Heremans? “De GP Philippe Gilbert is de laatste grote koers. Nadien volgen er nog enkele kermiskoersen. Naar volgend seizoen toe blijf ik bij de ploeg. Ik ben tevreden. Als junior kan ik nauwelijks beter zitten. Als tweedejaars hoop ik volgend seizoen wel nadrukkelijk op de voorgrond te kunnen treden op mijn terrein.”