Jonge Wouter Van Der Eedt krijgt bij Lochristi het vertrouwen onder de lat Xavier De Naeyer

06 oktober 2020

18u30 0 Sport in de buurt Derdenationaler SK Lochristi boekte zondag een eerste seizoenszege tegen Anzegem (2-0). Dat had het mede te danken aan een clean sheet van de negentienjarige Wouter Van Der Eedt, die als titularis aan het seizoen mocht beginnen.

Door blessures en het vroege afscheid van Benny Rogiest verzamelde de jonge Wouter Van Der Eedt vorig seizoen al enkele basisplaatsen bij SK Lochristi. Ondanks het aantrekken van talentvolle concurrentie (Casper De Schampheleere en Yentel Dhaese, red.) was het Van Der Eedt die na een sterke voorbereiding ook het vertrouwen kreeg van de nieuwe coach Robby Buyens.

“Die ervaring van vorig seizoen heeft me veel bijgebracht”, aldus Van Der Eedt. “Ik denk dat ik het er toen goed vanaf gebracht heb. Sindsdien werkte ik hard om stappen vooruit te zetten en om dit seizoen opnieuw een basisplaats te kunnen afdwingen. Nu krijg ik het vertrouwen en dat probeer ik met beide handen vast houden. Olivier Speltdooren centraal voor mij is een belangrijke pion. Met zijn ervaring helpt hij me en geeft hij me veel raad.”

Belangrijk zijn

Een perfecte start aan de competitie was het echter niet voor Van Der Eedt. De jonge doelman slikte meteen vier goals tegen Oostkamp, maar kon zich bij geen enkele ervan iets verwijten. Afgelopen weekend had hij een paar belangrijke reddingen in huis om de gelijkmaker van Anzegem te verhinderen en zijn netten schoon te houden. “Tegen Oostkamp was de match al na een kwartier gespeeld. De spits kwam drie keer alleen voor mij en maakte die kansen af. Ik kon er niets tegen doen, maar dat is het leven van een doelman.”

“Tegen Anzegem was het belangrijk om toch punten te pakken. We gaven niet veel weg, maar in de tweede helft moest ik wel redding brengen voor een speler die alleen voor mij verscheen. Enkele minuten later scoorden wij de beslissende 2-0. Het doet deugd om belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg en de nul te houden. Tien clean sheets zou een mooi getal zijn aan het einde van dit seizoen.”

Zware week

Vanaf zondag staat Lochristi voor een drieluik met een verplaatsing naar Svelta Melsele, de inhaalmatch bij Eppegem op woensdag en een thuismatch tegen Torhout. “Het was een goede zaak dat we tegen Anzegem met drie punten konden aanknopen, want we krijgen een zware week met drie matchen. Melsele was vorig seizoen al een moeilijke verplaatsing, maar we wonnen nipt. Het terrein lag er niet schitterend bij en daar houden we ook komend weekend rekening mee.”