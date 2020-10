Jonge verdediger Gérôme Verhoeven breekt door bij Voorde-Appelterre: “Blij met vertrouwen van coach” Kristophe Thijs

08 oktober 2020

11u57 2 Sport in de buurt Omwille van de bekermatchen en coronaperikelen speelde promovendus Voorde-Appelterre tot nu toe slechts twee competitiematchen in derde nationale A. Beide wedstrijden eindigden overigens op een gelijkspel. Zaterdagavond neemt de fusieclub het op verplaatsing op tegen het medepromovendus SV Anzegem. De West-Vlamingen zagen recent de van Olsa Brakel overgekomen blikvanger Kevin De Haspe met een kuitbeenbreuk uitvallen. Voorde-Appelterre hoopt er zijn eerste winst van het seizoen te kunnen boeken. “Al kan ik de kwaliteiten van onze tegenstander niet echt inschatten”, aldus de jonge verdediger Gérôme Verhoeven.

Coach Bart De Durpel is alvast zeer te spreken over het niveau van zijn nieuw gezicht in de defensie en blaast de loftrompet over hem. Verhoeven kwam in het tussenseizoen over van de beloften van Eendracht Aalst en dwong op de rechtsachter meteen een basisplaats af bij de roodhemden. “Buiten twee seizoenen bij de jeugd van Anderlecht heb ik mijn hele jeugd bij Eendracht Aalst vertoefd. Twee seizoenen geleden was er al interesse van onder meer Voorde-Appelterre, maar ik vond het toen te vroeg en hoopte op een kans in de eerste ploeg bij de Ajuinen. Dat doorgroeien bleef uit en toen de fusieclub opnieuw kwam aankloppen, twijfelde ik niet meer”, doet de twintigjarige Verhoeven het relaas van zijn overstap.

Vertrouwen

Zijn transfer naar Voorde-Appelterre heeft Verhoeven zich nog geen seconde beklaagd. “Integendeel, na de korte integratieperiode heb ik ontdekt dat ik in een ontzettend toffe groep terechtgekomen ben, waar de sfeer optimaal is. Ook sportief draait het voorlopig uitstekend voor me. Ik voel dat ik heel veel vertrouwen krijg van de coach en dat wil ik zeker niet beschamen. Natuurlijk is er wel wat verschil met beloftenvoetbal. Je komt tegenover slimmere en meer ervaren spelers te staan en ook in de duels gaat het er steviger aan toe. Maar dat ligt me wel, ik zou mezelf omschrijven als een gezond agressieve voetballer die snel is in de eerste meters en ook kopbalsterk is. Het niveau schrikt me hier zeker niet af”, aldus Verhoeven.

Ook de Assenaar hoopt in Anzegem zaterdagavond de drie punten te kunnen meepakken. “Met deze ploeg moeten we kunnen uitgroeien tot een degelijke middenmotor. Zelf hoop ik dit seizoen om vooral veel speelminuten te verzamelen en me te tonen. Anzegem is eigenlijk een ploeg waar ik amper iets van weet, buiten het feit dat het een elftal is dat graag het duel opzoekt.”