Jonckheere mist Kortrijkse winstkans: “Ik wou doelman tegenvoets pakken”

Eddy Soetaert

04 oktober 2020

12u17 0 Sport in de buurt “Ik zag Steppe naar de dichtste hoek gaan. Ik wou hem tegenvoets pakken, maar hij lag helaas nog in de baan van de bal”, zuchtte Michiel Jonckheere die de enige kans van KV Kortrijk niet in een doelpunt kon omzetten. Met tien tegen elf en een stevige forcing vanwege STVV in het laatste halfuur mocht KVK zich niettemin gelukkig prijzen met één punt.

“We moeten er kunnen mee leven dat we maar één punt halen op verplaatsing,” constateerde Yves Vanderhaeghe. “Komt daarbij dat we door de domme rode kaart van Selemani nog een halfuur met tien verder moesten, net toen we in de wedstrijd geraakten.”

De coach koos voor een ruit op het middenveld met Michiel Jonckheere op de tien waarbij De Sart, Van Der Bruggen en Makarenko vooral de druk moesten afhouden. Dan heb je al niet veel offensieve krachten meer over. “Ik was blij met een eerste basisplaats, ik heb ook hard gewerkt maar natuurlijk had ik het allemaal veel nuttiger kunnen maken met een doelpunt,” besefte Jonckheere na zijn verdienstelijke partij.

Nog eens Gueye?

De 1 op 9 uit het voorbije drieluik is uiteraard minder dan wat Vanderhaeghe had gehoopt. Hoe het straks verder moet? Liefst met een diepe spits die ook op Stayen duidelijk ontbrak. De 4-4-2 die de coach tijdens de twee oefenpartijen de komende dagen wil inslijpen, is daar evenwel geen garantie voor. Het was opvallend dat bij dit systeem noch D’Haene noch Golubovic over de middenlijn kwamen, net zoals de vaststelling dat de tweevoudige Man van de Maand Gilles Dewaele uit de ploeg viel omdat hij enkele dagen niet met de groep had getraind.

KVK heeft tot maandag middernacht de mogelijkheid om een extra spits binnen te halen, maar de kandidaten van de scoutingcel blijken maar niet te kunnen worden losgeweekt. Ondertussen is daar nog altijd Pape Habib Gueye, de spits waar iedereen vorige winter zo hard in geloofde, en die - zonder zich ziek te melden - een ontzettend slappe prestatie neerzette tegen Eupen. Zelfvertrouwen is wat de pas 21 geworden Senegalees vooralsnog mist. Als de club in de eerstkomende uren geen spits kan binnenhalen, is het tijd om Gueye te lanceren. Alleen al omdat de ploeg zonder centrumspits zelden verder kan komen dan 0-0.