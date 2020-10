Jonas Somers ontvangt met leider Ternesse zijn ex-club: “Ongelijk van Kontich bewijzen” Kristof Gabriels

01 oktober 2020

22u50 0 Sport in de buurt Dankzij een bijzonder fraaie negen op negen met eersteprovincialer Ternesse kan Jonas Somers vol vertrouwen toeleven naar de komst van zijn ex-club Kontich zondag.

Na vier seizoenen Kontich maakte Somers afgelopen zomer de overstap naar Ternesse. “Die transfer stond enigszins in de sterren geschreven”, vertelt de verdedigende middenvelder. “Ik woon niet alleen in Wommelgem. Ik heb de afgelopen jaren ook al verschillende keren contact gehad met Ternesse, maar toen heb ik er telkens voor gekozen om bij Kontich te blijven.”

Somers had zich zijn vertrek uit Kontich wel enigszins anders voorgesteld. “Ik heb vrij laat te horen gekregen dat ik niet mocht blijven, maar dat hoort nu eenmaal bij het voetbal zeker. Het ligt trouwens ook niet in mijn aard om na te trappen. Al wil ik dit weekend natuurlijk wel graag het ongelijk van Kontich bewijzen door te laten zien dat ze de verkeerde keuze gemaakt hebben om mij te laten gaan. Anderzijds heb ik aan die vier jaar wel een aantal goede vrienden overgehouden, waardoor het sowieso een speciale match wordt. Ik kijk er in elk geval enorm naar uit.”

Kontich favoriet

Met een negen op negen is Ternesse prima begonnen aan het seizoen. “We hadden op voorhand gemikt op een zes op negen, maar de ietwat onverwachte 0-1-zege op de openingsspeeldag tegen Berg en Dal heeft ons een boost gegeven. Bovendien staat onze organisatie duidelijk op punt. Dat zal trouwens ook nodig zijn tegen Kontich, want als je ziet wat zij allemaal hebben rondlopen, zijn ze dit weekend overduidelijk favoriet. Samen met Geel zijn ze voor mij zelfs de beste ploeg van de reeks.”

Somers staart zich duidelijk niet blind op de perfecte start tot nu toe. “Het is natuurlijk leuk om zo aan het seizoen te kunnen beginnen, maar het is niet omdat we onze eerste drie matchen gewonnen hebben dat we nu ook plots titelkandidaat zijn. Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat er ongetwijfeld ook mindere momenten zullen komen. We beschikken tenslotte over een heel jonge groep. Ik ben zelf bijvoorbeeld nog maar 25 en toch ben ik al één van de oudsten in de ploeg.”