Jonas Rickaert rijdt zondag Gent-Wevelgem: “Meer schrik van Monteberg dan van de Kemmel” Hans Fruyt

08 oktober 2020

13u04 0 Sport in de buurt Woensdag ging Alpecin-Fenix het parcours van Parijs-Roubaix verkennen. Zonder kopman Mathieu van der Poel die aan het einde van de Brabantse Pijl de zege liet liggen. Jonas Rickaert verkende de Hel van het Noorden en rijdt zondag met de Nederlandse kampioen Gent-Wevelgem.

“Ik vermoed dat we Gent-Wevelgem met twee kopmannen aanvatten”, blikte de 26-jarige Rickaert vooruit. “Niet alleen met Mathieu van der Poel, maar ook met Tim Merlier als kandidaat-winnaar. De wedstrijdontwikkelingen zullen bepalen welke kaart we in de finale trekken. Het wordt de bedoeling dat ik hen samen met Gianni Vermeersch in de finale kan bijstaan. Ik vermoed dat andere ploegmaats de opdracht krijgen om onze kopmannen in het eerste deel van Gent-Wevelgem uit de wind te houden. Het parcours ziet er wat anders uit dan vorig jaar. En leent zich goed om echt te koersen. Controleren kan ook. De wind zal een belangrijke rol spelen.”

De najaarseditie van Gent-Wevelgem steekt de Franse grens niet over. In de plaats komt een derde doortocht op de Kemmelberg. De befaamde Plugstreets die enkele jaren geleden werden ingevoerd blijven behouden. “Van de Kemmelberg heb ik geen schrik”, beweerde Rickaert. “De Monteberg maakt me meer bang. Je moet proberen zo fris mogelijk aan de voet te komen. Niet evident als je in de aanloop fors moet knokken voor je positie. Dat we uit de richting Westouter komen is een voordeel. Daar zijn de wegen breed. Toch is het niet eenvoudig om in de juiste positie aan de heuvelzone te beginnen.”

Kopman Mathieu van der Poel zal zijn ontgoocheling van de tweede plaats in de Brabantse Pijl willen doorspoelen. Of revancheren. “Ik heb Mathieu al gehoord”, vertelde Rickaert woensdagavond. “Hij is enorm ontgoocheld in zichzelf. Mathieu is er het hart van in dat hij in de eindsprint zo’n grote fout maakte. Hij zal dat zondag willen rechtzetten. Los daarvan, ik ben er liever bij als hij wint. Voor de Brabantse Pijl zat ik niet in de selectie. We gingen met een deel van de ploeg Parijs-Roubaix verkennen. Normaal doe ik vanaf zondag de resterende klassiekers. Mijn selectie voor Parijs-Roubaix is de enige die nog niet helemaal vastligt.”