Jonas Raes en VV Emelgem-Kachtem boeken eerste seizoenszege op Otegem: “Een opsteker van formaat” Philippe Bourez

12 oktober 2020

08u32 0 Sport in de buurt VV Emelgem-Kachtem kon als derde in de stand toch op het einde van de competitie de poort naar tweede provinciale terug inbeuken. De formatie van coach Geoffrey Barre nam een matige start met een povere één op twaalf maar rijfde zaterdagavond op het veld van Otegem de eerste driepunter van het seizoen binnen dankzij een 0-3-zege.

De 25-jarige Jonas Raes, Zwevezelenaar en aan zijn derde seizoen bij VV Emelgem-Kachtem toe, nam twee van de die treffers voor zijn rekening. “Het was voor onze ploeg uiteraard een aanpassing om het niveau en het hogere tempo van tweede provinciale wat gewoon te worden”, weet Jonas Raes, die beroepshalve administratief medewerker is bij de Mercedesgarage in Roeselare. “De eerste competitiematchen was het wat wennen en dat resulteerde in een inderdaad magere oogst met slechts één puntje uit vier wedstrijden. We merkten echter week na week beterschap op en panikeerden dus geenszins. Op het veld van Otegem lukte het dan eindelijk want zaterdagavond gingen we er met toch wel vlotte 0-3-cijfers winnen. Een puike zege en vooral de manier waarop we voetbalden stemt ons optimistisch.”

Weinig wijzigingen

VV Emelgem-Kachtem speelde in het seizoen 2017-2018 al in tweede provinciale maar kon als veertiende in de eindstand een buiteling naar derde provinciale toen niet vermijden. In de voorbije twee seizoenen eindigde de Izegemse club telkens op de derde plaats en nu was dit voldoende om terug die stap hoger te zetten. “Onze kern veranderde nauwelijks”, gaat Jonas Raes, reeds goed voor drie competitietreffers, verder. “Er vertrok één basisspeler en hij werd door een nieuwkomer vervangen. We hadden de voorbije seizoenen een stevige en ook goed samenhangende kern en iedereen was dan ook bereid om aan boord te blijven. Tweede provinciale is voor ons opnieuw een mooie uitdaging en na die wat moeizame start hopen we op een rustig seizoen in tweede provinciale. Het behoud staat dan ook centraal en het zou tof zijn als we een seizoen lang onze bivak net boven die gevarenzone zouden kunnen opslaan. Die eerste overwinning geeft ons het nodige vertrouwen en komend weekend hopen we thuis tegen VK Avelgem die winnende mood te kunnen aanhouden.”