Jonas grijpt met Halle-Gooik de macht in Antwerpen: “We haalden een hoog niveau in de topper” Erik Vandeweyer

03 oktober 2020

11u00 0 Sport in de buurt Op de derde speeldag lijkt Halle-Gooik de concurrentie al een stevige tuk uitgedeeld te hebben. Nadat eerst tegen Charleroi werd gewonnen, vloerde men dit weekend die andere titelkandidaat Antwerpen. De winst was ook overtuigend. Vooral in de eerste helft haalden de Pajotten een bijzonder hoog niveau.

Voor de match raakte bekend dat Karim Bachar naast de coaching van Antwerpen ook de taak van bondscoach op zich neemt. De kandidatuur van Bachar wordt niet in twijfel getrokken, maar er kunnen wel vragen gesteld worden bij de procedure. In een recent verleden was het Bellarte en Cragnaz absoluut niet toegestaan om beide functies te combineren. Nu kan het wel. In welke mate waren de clubs hiervan op de hoogte?

Sterke eerste helft

Halle-Gooik speelde een verbluffende eerste helft. De cijfers zeggen voldoende. Voor de rust waren er 36 (!) gekadreerde schoten van Halle-Gooik, 6 van de thuisploeg. Jonas was een van de spelers die een hoog niveau haalde. “Het begon nochtans frustrerend. We troffen meermaals het doelhout en de Antwerpse doelman opende sterk. Bij de eerste tegenprik trof de thuisploeg raak. Gelukkig bleven we niet bij de pakken zitten. Met twee doelpunten kon Grello het tij keren. Bij de tweede tegenprik kon Dilliën warempel een tweede keer tegenscoren. Toch konden Tomic en Jelovcic voor de rust het tij doen keren. Beide ploegmakkers speelden overigens sterk.”

E venwichtige tweede helft

Na de rust was het speelbeeld evenwichtiger. Halle-Gooik bleef leuk zaalvoetballen, maar Antwerpen kwam nu ook in beeld. “We haalden een hoog niveau in de topper. Jelovcic zorgde met een magistraal afstandsschot voor 2-5. We leken op rozen te zitten, maar Antwerpen knokte terug tot 4-5. Ze namen op het einde risico’s. Patias strafte dat met een zesde doelpunt af. Hij scoorde trouwens al in iedere match.”

Veel vertrouwen

Met negen op negen staat Halle-Gooik nu alleen aan de leiding. Jonas is tevreden. “We hebben vertrouwen kunnen opdoen. Onze twee grootste belagers lieten al een steek vallen. Het is aan ons om nu verder te bevestigen. Dat kan vrijdag als we het in eigen huis tegen Lier opnemen.”