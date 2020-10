Jonas Godijn kan tweede Bambrugse nederlaag niet voorkomen: “Ander resultaat was mogelijk” Erik Vandeweyer

11 oktober 2020

18u16 0 Sport in de buurt Racing Bambrugge moest zaterdagavond het onderspit delven tegen Tempo Overijse. De 2-0 nederlaag was niet onlogisch, al had de uitslag er ook anders kunnen uitzien. Met zes op twaalf lijkt men in Bambrugge op de juiste plaats in de rangschikking terecht te komen. Volgend weekend wacht er een verplaatsing naar Sint-Niklaas.

Doelman Jonas Godijn leek even de held van de avond te worden. “Tempo Overijse begon sterk aan de match. Bij momenten werden we overpowered. Na drie minuten kregen we al een strafschop tegen. Die kon ik stoppen, zodat we in de match bleven. Halverwege de eerste helft kregen we dan toch het deksel op de neus. Balverlies op het middenveld werd afgestraft. Plots doken er twee man vrij op aan de tweede paal. Overijse kon hoog drukken zetten, snel voetballen en variatie in het spel brengen.”

Terug in de match

Na het startoffensief kwam Bambrugge opnieuw in de match. “Zeker in de tweede helft kregen we kansen. Een ander resultaat was mogelijk. We konden die kansen niet benutten en dat zou ons zuur opbreken. Het is niet de eerste keer dat dit scenario ons overkomt. Aan dergelijke zaken merk je het verschil tussen provinciaal voetbal en nationaal voetbal. De gelijkmaker had echt gekund, maar aan de overzijde hadden de Overijsenaren ook nog één of twee keer kunnen scoren. In de slotfase incasseerden we een tweede tegentreffer. Daar moet niet te veel rekening mee gehouden worden. We namen risico’s en iedereen stond vooraan. In die omstandigheden kan je op een counter botsen.”

Voeten op de grond

Met zes op twaalf is Racing Bambrugge een middenmoter en daar is niets mis mee. Jonas Godijn bevestigt de behoorlijke start. “We hadden ook tegen Anzegem iets meer kunnen rapen. Zes op twaalf is niet super en niet slecht. Het is volgens mij niet in Overijse dat we de punten moeten pakken. De match van volgende week in Sint-Niklaas lijkt me op dat gebied veel belangrijker, als ze doorgaat tenminste. De Waaslanders blijken nogal wat besmettingen in hun rangen te hebben. Hopelijk kan er normaal verder gespeeld worden de komende weken.”