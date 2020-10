Jonas Aeyels: “Hopelijk kan ik blijven staan tot het einde van het seizoen” Stef Van Overstraeten

01 oktober 2020

18u14 0 Sport in de buurt In twee wedstrijden pakte Lebbeke vier punten. Thuis tegen Eppegem werd gelijkgespeeld, vorig weekend eindigde de match in Anzegem op 1-2. Zaterdag tegen Melsele gaan Jonas Aeyels en co op zoek naar de eerste thuiszege van dit seizoen.

De West-Vlamingen van Anzegem werden vorige week geklopt. Nu komen de gouwgenoten van Melsele naar het sportcomplex van Lebbeke. “Tegen Anzegem kwamen we in de tweede helft in ons spel, al vergaten we de wedstrijd dood te maken, vandaar het kleine verschil in de stand na negentig minuten”, volgens Jonas Aeyels. “Dat we de drie punten pakten was belangrijk. Anzegem bracht degelijk voetbal op de mat, maar spelen tegen een Oost-Vlaamse ploeg is toch meestal nog iets anders. West-Vlaamse ploegen spelen op karakter, terwijl er in onze omgeving vaak toch wat technischer gewerkt wordt. En we spelen op mooiere velden. Dat van ons ligt perfect om Melsele te ontvangen.”

Geen enkele ploeg heeft zes op zes

Een vaststelling na twee speeldagen is, dat geen enkel team in derde amateurklasse A het maximum van de punten heeft. “Een duidelijk teken dat iedereen van iedereen kan winnen”, gaat de doelman verder. “Al kan het snel gaan. Het is onze bedoeling om mee te zijn met de grote groep en daarom willen we tegen Melsele winnen. Ons totaal komt dan op zeven punten terwijl er negen te verdienen waren. Dat zou betekenen dat we een degelijke start hebben gemaakt.”

Al twee keer gestart

Jonas Aeyels is aan het seizoen gestart als eerste doelman. “Ik speelde de hele voorbereiding en hopelijk kan ik blijven staan tot het einde van het seizoen”, zegt hij. “Ik hoop mijn plaats vast te houden, want de voorbije twee matchen was het zeker niet slecht. Bovendien heb ik hier lang en hard voor gewerkt. Levi Van Der Taelen zit op de bank, terwijl hij de vorige voetbaljaargangen eerste keuze was. Dat is het leven van een doelman. Ik ken hem al vier jaar en het klikt tussen ons. Hij weet dat hij mij scherp moet houden en maakt daar geen probleem van. De tijd is rijp voor mij om een vaste plek te verwerven in het eerste elftal van FC Lebbeke. Ik zal er alles aan doen om ze vast te houden.”