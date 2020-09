Jolien Goyvaerts en Phantoms Boom maken zich op voor de finale van de beker van België: “We hebben niets te verliezen” Henk De Koninck

30 september 2020

11u49 0 Sport in de buurt De vrouwen van Phantoms Boom spelen dit weekend de finale van de beker van België met Castors Braine als tegenstander. Normaal moest de finale gespeeld zijn op 13 maart maar door corona werd de wedstrijd uitgesteld.

“We zijn volop bezig met de voorbereiding op deze wedstrijd, geeft Jolien Goyvaerts aan. Het zal voor niemand een verrassing zijn als we zeggen dat Castors de uitgesproken favoriet is en wij de underdog. Castors heeft tegenover vorig seizoen een bijna volledig nieuwe ploeg. Bij ons is de kern quasi hetzelfde gebleven buiten Van Driel en Starling. In lengte en qua fysiek zijn ze op papier de betere ploeg. In principe hebben wij in deze match niets te verliezen. Qua mentaliteit zit het bij ons goed. We moeten zonder veel schrik deze wedstrijd aanvatten en met veel lef durven spelen. Jammer natuurlijk dat door corona de finale in maart niet kon doorgaan. We hadden op dat moment een goed gevoel en zaten in de winning mood. Kwam er nog bij dat de wedstrijd in Willebroek werd gespeeld en het voor ons een zo goed als thuiswedstrijd was. Castors had toen ook net een wedstrijd verloren en zat in een mindere periode, maar het mocht dus niet zijn. Nu is het voor beide ploegen onze eerste officiële wedstrijd. We hebben wel wat video’s kunnen zien van hun oefenwedstrijden, maar het is toch afwachten hoe de wedstrijd zal verlopen.”

“We hebben zelf een goede voorbereiding gehad. We speelden door corona driemaal tegen Luik. Het is moeilijk te weten waar we nu staan. Er is tegenover vorig seizoen wel duidelijke progressie en onze youngsters hebben serieuze stappen vooruit gezet. Talenten als Joris en Van Buggenhout hebben een startersrol gekregen en zijn nu al een meerwaarde voor het team. “

Eurocup

“Het is voor onze club belangrijk dat de Eurocup zou doorgaan. Het is nu al uitgesteld naar begin volgend jaar. Maar voor onze jonge kern zijn deze wedstrijden enorm belangrijk om ervaring op te doen. Het zou een grote teleurstelling zijn , mocht het niet doorgaan.

“Persoonlijk ben ik super tevreden bij deze club. Over de stap die ik twee jaar geleden heb gezet, heb ik me nog geen enkel moment beklaagd. Phantoms Boom is een topclub, het klikt goed met de coaching staf en de entourage is hier super. Nu nog de beker naar Boom halen. “