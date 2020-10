Jolien D’hoore wint Gent-Wevelgem: “Hoed af voor Amy Pieters die me in de finale kalm hield” Hans Fruyt

11 oktober 2020

20u22 0 Sport in de buurt Topatleten willen af en toe geschiedenis schrijven. Ook in het wielrennen. In de laatste rechte lijn van Gent-Wevelgem deed Jolien D’hoore dat. De 30-jarige renster is de eerste Belgische die deze nog jonge klassieker op haar naam schrijft. Bovendien klopte ze met Lotte Kopecky een andere landgenote.

Tijdens de laatste doortocht op de Kemmelberg viel de vrouweneditie van Gent-Wevelgem in een beslissende plooi. Elf rensters sloegen op 35 kilometer van de streep in Wevelgem de handen in elkaar. Jolien D’hoore en nationaal kampioene Lotte Kopecky waren mee. Net als de Duitse kampioene Lisa Brennauer, D’hoores Nederlandse ploeggenote Amy Pieters, de Italiaanse Marta Cavalli, de Nederlandse Demi Vollering, de Australische Sarah Roy, de Amerikaanse Lauren Stephens en een trio van Trek-Segafredo (Lizzie Deignan, Ellen Van Dijk en Elisa Longo Borghini). In de finale kwamen er veel aanvallen, maar in dienst van D’hoore counterde Pieters alles. De Nederlandse demarreerde ook nog eens in het zicht van het spandoek, waardoor ze Kopecky uit haar tent lokte. D’hoore kwam perfect uit het wiel van Kopecky en maakte het af. Voor de nationale kampioene en Brennauer.

“Dit is ongelofelijk”, vertelde D’hoore bij Sporza. “Ik sloot deze Gent-Wevelgem al twee keer als tweede af. In 2018 botste ik op Marta Bastianelli, het jaar voordien op de Finse Lotta Henttala. Wat aantoont dat deze koers me ligt, maar het was altijd net niet. De hele wedstrijd voelde ik me uitstekend. Dat bewees ik ook de op de Kemmelberg, want ik was meteen mee in wat de beslissende vlucht bleek te zijn. Gelukkig was ook ploeggenote Amy Pieters mee. Zij werkte perfect voor mij.”

Een klim overleven, is in de carrière van D’hoore niet altijd evident geweest. “Daar heb ik op getraind, op interval vooral”, ging D’hoore voort. “In de hoop dat ik de talrijke beklimmingen in de Ronde van Vlaanderen van volgende zondag overleef. Dit werkte vandaag heel goed. In de finale moest ik me heel kalm houden. Enkel op de sprint focussen, benadrukte ploeggenote Amy Pieters, die me kalm probeerde te houden. Ook toen de achtervolgende groep vrij dicht kwam. Ik ben blij dat ik haar werk kon afmaken.”