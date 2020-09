Joeri Stallaert is de strafste renner van het land: “Ik ben tevreden over mijn rendement” Erik Vandeweyer

28 september 2020

17u22 0 Sport in de buurt Eerlijk is het niet altijd, maar met cijfers kan alles bewezen worden. Joeri Stallaert kan de voorbije maanden statistieken voorleggen waar zelfs Wout van Aert moet van duizelen. In elf wedstrijden won hij vier keer. Dat is bijna dertig procent. Uiteraard loopt de vergelijking mank, maar feit is wel dat de Lebbekenaar in Bachte-Maria-Leerne al voor de vierde keer het hoogste podium mocht betreden in drie maanden tijd.

Voor een goed begrip: de overwinningen en ereplaatsen van Wout van Aert zijn van een andere orde. Toch kan niemand ontkennen dat Joeri Stallaert (29) al enkele weken sterk bezig is. In Bachte-Maria-Leerne mocht hij al voor de vierde keer dit seizoen de zegebloemen opeisen. “Ik won eerder al in Vlierzele en Nieuwkerken-Waas. Daarnaast werd ik ook eindwinnaar van de Topcompetitie voor individuele clubrenners. De basis van die eindzege heb ik Valkenswaard gelegd. Daar strandde ik op de tweede plaats achter Yves Coolen. Op zich had ik in Nederlands Limburg graag gewonnen, maar een tweede plaats als clubrenner leverde me wel veel punten op.”

Knokken

In Bachte-Maria-Leerne heeft Joeri Stallaert moeten knokken voor de overwinning. “Ik had bij de start allerminst een goed gevoel in de benen. Er werd hard gereden en de dagen voordien had ik weinig kunnen trainen. Het kostte me wat tijd om er helemaal door te komen. Op vier ronden van het einde bleven we nog met een veertigtal renners in de spits over. Het peloton bleef evenwel druk uitoefenen en dat kwam voor een sprinter als ik goed uit. Vooraan moesten we immers blijven rijden. Uiteindelijk bleven we nog met zijn achten in de spits over. In de laatste kilometer trok Elias Maris er nog op uit. Ik ben hem zelf gaan halen, zodat alles op een lang lint werd getrokken.”

Hoog rendement

Joeri Stallaert beseft dat de zaken goed gaan. “Ik ben inderdaad tevreden over mijn rendement. Het zal steeds moeilijker worden om te winnen, de concurrentie gaat niet graag met mij naar de meet. Zware omstandigheden zijn een voordeel. Ik kan nog altijd ruim teren op mijn bagage als ex-profrenner. Elf jaar lang heb ik kunnen koersen met de beste renners ter wereld. Dat wis je niet zomaar uit. Momenteel studeer ik opnieuw. Er waren profaanbiedingen, maar voor één seizoen. Dat zag ik niet zitten. Als er een mooie aanbieding zou komen die loopt over twee of meerdere jaren, wil ik een en ander eventueel herbekijken. Dan kan ik aanvragen om mijn studie te spreiden.”

Belgisch kampioenschap

Wat hebben de komende weken nog in petto voor Joeri Stallaert? “Zondag is er een interclub in Ichtegem. Ook in Bornem en Schoten zal ik nog van start gaan. Mogelijk komt daar nog het Belgisch kampioenschap bij, maar daar heb ik nog geen zekerheid over. Ik ben aan dit seizoen als prof begonnen en heb twee profkoersen in Griekenland afgewerkt. Het Belgisch kampioenschap bij de profs heb ik niet voor mijn rekening genomen. Ik denk toch dat ik recht heb op een BK. Bij de bond is men momenteel een en ander aan het onderzoeken. Wordt vervolgd.”