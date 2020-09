Joëll De Smet (Avanti Stekene) scheurt meniscus én kruisband en komt dit seizoen niet meer in actie: “Ik blijf rustig en positief” Renzo Van Moortel

30 september 2020

18u40 0 Sport in de buurt Zijn doel om dertig wedstrijden topfit te blijven, moet al meteen de vuilbak in. Joëll De Smet scheurde zijn meniscus en voorste kruisband volledig af en mag definitief een kruis maken over zijn seizoen. Er wachten de speler van derdenationaler Avanti Stekene twee operaties en een maandenlange revalidatie. Verzuren doet hij gelukkig niet: “Ik kom nog wel eens een pint drinken op de club.”

“Zitten en liggen, hé. Zo heb ik het minste last.” Vier dagen na het fatale moment in Hamme moet Joëll De Smet (26) zich nog in bochten wringen om de pijn tot een minimum te beperken. “Als ik mijn been in de juiste positie kan houden, valt het nog mee. Maar vanaf ik een verkeerde beweging maak of iemand er per ongeluk tegenloopt, doet het geen deugd.”

Donderdagnamiddag ondergaat hij zijn eerste van minstens twee operaties. Er zal onder meer een extra gewrichtsband aan de buitenkant van de knie worden geplaatst om zijn kruisband te ontlasten. Pas na Nieuwjaar zal hij zonder krukken kunnen lopen.

Ondertussen regent het bemoedigende berichtjes op social media, waar De Smet zijn blessure wereldkundig maakte. Steunbetuigingen uit alle hoeken van het amateurvoetbal. Collectief medeleven - je suis Joëll.

Hoe voel je je bij al die mooie woorden?

“Het doet heel veel deugd om steun te krijgen uit verschillende kampen. Dat het niet enkel van ploegmaats komt, doet wel iets, ja. Zelfs uit Hamme kreeg ik berichtjes. Op een bepaalde manier pakt je dat wel.”

Het zag er naar verluidt dan ook aangrijpend uit. Neem ons eens mee naar het moment waarop je geblesseerd raakte.

“We zaten goed in de wedstrijd, het was 0-2 voor ons en we hadden al een kans gemist op een derde doelpunt, toen er vanuit het middenveld een diepe bal verstuurd werd op Jim (Van Osselaer, spits van Hamme , red.). Ik win het sprintduel, waarna ik de bal naar buiten probeer te drijven om het gevaar weg te nemen. Op het moment dat ik de bal wegtik, geeft Jim me een normale schouderduw, zonder slechte intentie, waardoor ik mijn enkel omzwik en het volle gewicht van mijn bovenlichaam op mijn knie terechtkomt. Ik hoorde het meteen kraken. En scheuren.”

In eerste instantie probeerde ik nog verder te lopen, maar dan merkte ik zeer snel dat er iets niet juist zat Joëll De Smet

Je wist dus meteen dat het zeer ernstig is?

“Absoluut, dat voel je direct. Je bent natuurlijk aan het voetballen, dus in eerste instantie probeerde ik nog verder te lopen, maar dan merkte ik zeer snel dat er iets niet juist zat. Mijn eerste idee was dat mijn knie uit de kom en weer ín de kom gegaan was - ik voelde iets ‘wegschieten’. Wellicht heb ik meteen mijn meniscus afgescheurd, en is die omgeklapt naar de andere kant. Vervolgens is ook mijn voorste kruisband afgescheurd.”

Daardoor verliet je het veld op een brancard.

“Eerst dacht ik dat het nog wel zou meevallen, als ik mijn been in een bepaalde houding hield. Maar het werd snel duidelijk ik er niet meer op kon steunen.”

Zo’n beeld kent inmiddels iedereen. Schets de rest van zo’n avond eens?

“Ik wou geen ziekenwagen bellen. Eerst heb ik mijn knie in de kleedkamer op ijs gelegd om eens te voelen wat lukte en wat niet. Toen bleek dat ik zeer moeilijk op mijn been kon steunen, hebben Michiel (Klippelaar, red.), Angelo (Mag’kavula,red.) en mijn vader mij ondersteund om naar de spoed te gaan. Daar hebben ze een CT-scan genomen, waarop amper iets te zien was, omdat alles begon te zwellen. Ik kreeg een brace, de diagnose van de ligamenten kwam enkele dagen later.”

Die was spijkerhard. Jouw seizoen zit erop, na amper twee speeldagen. Hoe komt dat binnen?

“Eerlijk gezegd ben ik daar vrij rustig onder. Ik blijf positief. Op weg naar het ziekenhuis heb ik nog gezegd dat het allemaal wel zou meevallen, omdat de pijn nog te verdragen was. Pas de volgende dag voelde ik hoe serieus het was en heb ik meteen de knop omgedraaid. ‘Oké, het zal voor volgend seizoen zijn’, zei ik tegen mezelf. Tja, dan moet je meteen je doelen bijstellen. Voor het seizoen wou ik dertig wedstrijden fit blijven en alles spelen bij Avanti. Nu zal ik keihard werken om fit aan de voorbereiding op volgend seizoen te kunnen beginnen en mijn oude niveau te halen.”

Voor sommige jongens zal het anders voelen nu ik hen niet zal kunnen aansturen. Dan is het aan andere gasten om dat over te nemen Joëll De Smet

Welke invloed heeft jouw afwezigheid op de ploeg, denk je? Zowel op als naast het veld werd je steeds belangrijker.

“Na zes seizoenen in Stekene heb ik een bepaalde rol opgenomen, dus voor sommige jongens zal het anders voelen nu ik hen niet zal kunnen aansturen. Dan is het aan andere gasten om dat over te nemen. In de volgende weken zal duidelijk worden hoe de ploeg daar in het algemeen mee omgaat. Kwalitatief staat Avanti sterk genoeg om zulke zaken op te vangen. Al zullen vanaf nu wel twee rechtsvoetigen centraal in de verdediging spelen staan.”

In de opbouw zal dat dus aanpassen zijn.

“We zullen zien.” (lachje)

Daarover gesproken: zal jij het voetbal de komende maanden volledig links laten liggen?

“Absoluut niet.”

We zien jou dit seizoen dus nog op de club?

“Vanaf ik kan, zal ik op wedstrijden aanwezig zijn. Wat dat betreft, ligt mijn hart wel degelijk bij Avanti. Als ik weer zelfstandig kan rijden, zal ik ook op donderdag voor of na de training wel eens langskomen. Om een pintje te drinken. (lacht) En om bij te babbelen met de jongens. Zo hoor ik er toch nog bij.”

