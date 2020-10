Jody Timperman en WS Zarren tonen zich dit seizoen trefzeker: “Vlot scoren is goed voor vertrouwen” Bert Denolf

13 oktober 2020

18u14 0 Sport in de buurt Na een moeilijk seizoen in derde provinciale, waarin WS Zarren slechts twee keer wist te winnen, komt de blauw-witte formatie sinds september opnieuw uit in de laagste provinciale reeks. Daarin heeft het met vier zeges op rij en 21 gemaakte doelpunten haar start niet gemist. Op de volgende opdracht wordt het nu wel even wachten door het stopzetten van de competities.

Vleteren werd afgelopen weekend met 4-2-verliescijfers naar huis gestuurd en dat kwam voor een groot deel door de Zarrense spelverdeler Jody Timperman, die een hattrick lukte. “Na vier minuten trapte ik een vrije schop rechtstreeks binnen”, opent Timperman. “Enkele minuten voor de rust zette ik een penalty om. Na de pauze kwam Vleteren evenwel weer op gelijke hoogte. We wonnen te weinig duels en lieten de bezoekers te veel aan de bal komen. In het slotkwartier hadden we het geluk aan onze zijde, want ondanks felle druk van Vleteren, waren wij de ploeg die op de tegenaanval nog twee keer tot scoren kwam. Het was een felbevochten zege, want ik was na het laatste fluitsignaal niet tevreden over onze prestatie.”

Niveauverschil

Een week eerder was Zarren negen keer tot scoren gekomen op het veld van Kortemark B. “Dat bleek een jonge, onervaren ploeg, die geen antwoord vond op onze manier van spelen. Het niveauverschil tussen de top en de staart van de reeks is groot, maar het is belangrijk om tegen de kleine broertjes geen punten te laten liggen. Dat we vlot scoren, is goed voor het vertrouwen. Zeker na een rotjaar doet het deugd om vanaf de start eens mee te zijn met de rest. Ik scoorde al vijfmaal in vier wedstrijden, maar broer Jordy doet nog beter met zeven stuks in drie matchen. Tegen Vleteren ontbrak hij omwille van een hamstringblessure.”

Promotie?

Streeft Zarren dit seizoen het hoogste na? “Het bestuur zou graag opnieuw promoveren, maar ik leg onszelf liever die druk niet op. Liever laat ik ons, in alle rust, nog wat bouwen aan deze ploeg, die met vier nieuwe spelers toch heel wat veranderd is ten opzichte van vorig seizoen. Vergeet ook niet dat we nog tegen enkele titelpretendenten moeten spelen”, besluit de spelverdeler.