Jochen Van Acker en Bertem-Leefdaal rechten de rug met twee uitzeges: "Van de hel naar de hemel"

27 september 2020

21u48 0 Sport in de buurt Bij Bertem-Leefdaal hebben ze zich uitstekend herpakt van de 5-0-opdoffer die ze vorige week tegen Tervuren-Duisburg te verwerken kregen. Sindsdien puurden de manschappen van coach Magits een feilloze zes op zes uit twee lastige uitmatchen .

Na de 1-2-winst op het veld van Out-Hoegaarden ging gisteren ook Aarschot met droge 0-2-cijfers voor de bijl.

“Voor de neutrale toeschouwer was het misschien niet de meest aantrekkelijke wedstrijd, maar we wilden in eerste instantie zo weinig mogelijk ruimte weggeven in Aarschot en dat plannetje werkte perfect”, stelt Jochen Van Acker vast. “Op zo’n groot veld moet je het ook gewoon slim spelen en over de hele wedstrijd zijn we nauwelijks in de problemen gekomen. Alleen de laatste twintig minuten acteerden we iets slordiger. Niet toevallig ging de thuisploeg toen iets feller drukken in een poging om nog langszij te komen. Maar onze verdediging stond pal en anders kon ik wel met een goede tussenkomst erger voorkomen. Ach, als keeper moet je ook een beetje geluk hebben, maar deze clean sheet doet sowieso veel deugd.”

Individuele foutjes

Daar kunnen we ons iets bij voorstellen als je exact een week eerder nog forfaitcijfers moest toestaan. “Dat was best een pijnlijke nederlaag, al heeft dat ons ook wakker geschud en dichter bij mekaar gebracht”, zegt Van Acker daarover. “Individuele foutjes deden ons toen de das om en daar hebben we de nodige lessen uit getrokken zonder alles overboord te gooien. Op Hoegaarden kwamen we al veel gefocuster en scherper voor de dag en die lijn hebben we tegen Aarschot kunnen doortrekken. Van de hel naar de hemel, zo kan je het wel een beetje samenvatten (lacht).“

Hoge verwachtingen

“Voor ons als groep is dit toch een opluchting, want de verwachtingen waren natuurlijk hooggespannen na die knappe bekercampagne. Paniek is echter een slechte raadgever en daar hebben we ons gelukkig niet toe laten verleiden. We moeten het nu eenmaal hebben van ons collectief en dan kunnen we zeker een rol van betekenis spelen in eerste. We willen toch zo dicht mogelijk tegen die top vijf aanleunen, wat dat betreft zitten we weer mooi op schema”, besluit Jochen Van Acker, die naast het voetbal ook aardig z’n mannetje staat als tennisser in het dubbelspel.