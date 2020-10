Jochen Deweer mag zondag in GP Vanhevel rugnummer 1 opspelden: “Ik ga me beter soigneren dan vorig jaar” Hans Fruyt

01 oktober 2020

12u47 0 Sport in de buurt Jochen Deweer (29) speelt in de aanloop naar de Grote Prijs Jules Vanhevel van zondag in Ichtegem geen verstoppertje. In een massaspurt zette hij woensdagavond het criterium in Langemark naar zijn hand. Fier zal hij in Ichtegem het rugnummer 1 van de uittredende winnaar opspelden.

Het verhaal van Deweers zege vorig jaar is op zijn zachtst uitgedrukt opmerkelijk. De avond voordien was een vergadering van Dovy Keukens-FCC uitgelopen. Toch slaagde Deweer erin Florian Vermeersch en Sander De Pestel, twee beloften van Lotto-Soudal die dit jaar de stap naar de profs konden zetten, in de finale in de tang te houden. Gaat Deweer zaterdagavond opnieuw op stap? “Ik had het er deze week over met ploegmaat Cedric Baekeland”, lacht Deweer. “Indien we de avond voor de wedstrijd in Ichtegem op stap zouden gaan ,zullen we een stuk vroeger thuis zijn dan vorig jaar, want de cafés zijn om één uur dicht.”

“Het is niet de bedoeling dezelfde ‘voorbereiding’ af te werken. Ook zaterdag ga ik koersen. In het Oost-Vlaamse Berlare neem ik deel aan de Memorial Fred De Bruyne, eveneens een interclub”, stelt Deweer. “Daar probeer ik de jongeren uit de ploeg bij te staan. Uiteraard ligt bij mezelf de focus op de interclub in Ichtegem. Dat ik rugnummer 1 mag opspelden, maakt het sowieso speciaal. Ik ga me beter soigneren dan vorig jaar. Dat zal noodzakelijk zijn, want deze week liep ik een verkoudheid op. Ik ga nog enkele keren op tijd in bed moeten kruipen om volledig hersteld te geraken.”

Sterke ploegen

Bovendien zal de tegenstand in Ichtegem nog wat zwaarder wegen dan een jaar geleden, toen die interclub midweek werd betwist. Op de voorlopige deelnemerslijst staan onder meer Arne Marit (volgend jaar prof bij Sport Vlaanderen-Baloise) en Tom Paquot (in 2021 prof bij Bingoal-Wallonie Bruxelles). Ook Tarteletto-Isorex komt naar Ichtegem. Onder meer met Enzo Wouters, de snelle sprinter met drie jaar ervaring in de WorldTour. “Er zakken heel wat sterke ploegen naar Ichtegem af: het wordt zondag een interclub op het niveau van Gent-Staden”, beseft Deweer die voort sleutelt aan de uitbouw van het team van Frans Delameilleure en voor 2021 Nicolas De Smet, Victor Vercouillie, Vasco De Groote en Jens Vandenheede aantrok.