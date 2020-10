Jérôme Baugnies kende dit jaar twee ploegen, maar rijdt geen enkel BK: “Eerlijk is het niet” Erik Vandeweyer

05 oktober 2020

15u00 0 Sport in de buurt Volgende week werken de beloften en de elites zonder contract hun Belgisch kampioenschap op de weg af. Jérôme Baugnies had zijn zinnen gezet op de nationale titelstrijd, maar krijgt geen startrecht. Hij begon het seizoen immers als profrenner bij Canyon. Er zijn precedenten, maar die gaan niet helemaal op.

Jérôme Baugnies zal niet deelnemen aan het Belgisch kampioenschap. Zijn verwondering is groot. Hij heeft een punt. “Ik heb aan de bondsinstanties gevraagd om mee te mogen doen aan het BK. Het was lang wachten op een antwoord. Zelfs de rennersvakbond van Staf Scheirlinckx werd ingeschakeld. Uiteindelijk kreeg ik een negatief bericht. De opgegeven reden klopt volgens mij niet. Eerlijk is het niet.”

Twee ploegen

De Ninovieter geeft meer duiding bij de beslissing. “Ik ben het seizoen begonnen bij de continentale Britse ploeg Canyon. In die hoedanigheid had ik mogen deelnemen aan het BK bij de profs in Anzegem. Ik heb voor dat team evenwel slechts twee koersen gereden: de Mallorca Challenge en Le Samyn. Nadien brak corona uit. Omwille van de pandemie ben ik overgestapt naar Decock-Van Eyck-Devos Capoen. Als lid van Canyon kon ik immers in ons land niet individueel rijden. Later werd dat reglement wel aangepast.”

Kwalijke gevolgen

Vermits Jérôme Baugnies eerder in het seizoen al voor een profploeg uitkwam, mag hij nu niet starten bij de elites zonder contract. Jelle Mannaerts zorgde vorig jaar voor een precedent, maar dat verhaal is niet helemaal gelijklopend. “Mannaerts werd vorig jaar inderdaad Belgisch kampioen in Habay, terwijl hij het seizoen als prof begonnen was bij Tarteletto. Die vergelijking gaat echter niet op. Jelle nam eerder in het seizoen wel deel aan het BK bij de profs. Hij werkte twee kampioenschappen af. Daarop heeft de wielerbond de reglementering wel veranderd. Ik mag aan geen enkel kampioenschap deelnemen. Nadat me eerder de toegang werd ontzegd tot het BK bij de profs, overkomt mij dat nu een tweede keer. Ik begrijp dat niet.”

Einde seizoen

Het missen van het BK heeft ook sportieve consequenties voor Jérôme Baugnies. “Ik start donderdag nog in Bornem. Misschien volgt er links of rechts nog een kermiskoers, maar in grote lijnen zit mijn seizoen er definitief op. Momenteel heb ik geen zicht op mijn toekomst. Door de coronaperikelen kon ik de voorbije maanden mijn kansen niet verdedigen. Ik hoop dat er nog iets moois uit de bus komt, maar besef tegelijk dat de economische toestand niet meteen rooskleurig oogt voor wielrenners.”