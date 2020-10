Jeroen Hofmans hoopt dat Zwarte Leeuw zijn lesje geleerd heeft: “We missen tikkeltje maturiteit” Kristof Gabriels

08 oktober 2020

12u26 0 Sport in de buurt Jeroen Hofmans heeft zaterdag in Pelt nog iets recht te zetten met derdenationaler Zwarte Leeuw na de complete offday afgelopen weekend thuis tegen Diest.

Voor de Leeuwen was het pas de eerste nederlaag van het seizoen. “Daarom moeten we ook zeker nog niet panikeren”, weet Hofmans. “Met een vier op negen staan we tenslotte in de middenmoot, maar ik kan niet ontkennen dat we stiekem op iets meer gehoopt hadden. Zeker met het oog op de bijzonder lastige verplaatsing naar Pelt, dat toch de grote titelkandidaat is.”

De Rijkevorselse doelman wil dan weer vooral beter doen dan afgelopen seizoen met Zwarte Leeuw. “Daarom is onze start ook zo belangrijk. Anders kom je in een negatieve spiraal terecht en ik weet uit ervaring dat het niet zo eenvoudig is om daar uit te geraken. Bovendien kan het seizoen bij wijze van spreken elke week gedaan zijn omwille van corona. Laat ons dus hopen dat we dit weekend iets kunnen rapen zodat we niet achterblijven met een vier op twaalf. Niet dat er dan een man overboord is, maar het zou toch een kleine domper zijn na de vier op zes in onze eerste twee matchen.”

Stappen zetten

Hofmans weet waar het schoentje wringt bij de Leeuwen. “Niemand twijfelt aan onze kwaliteiten. Het ontbreekt alleen aan een tikkeltje volwassenheid. Afgelopen weekend stonden er bijvoorbeeld maar liefst zes jongens van onder de 21 op het veld. Het is dus ergens normaal dat we wat maturiteit missen, maar we moeten daar wel aan werken. Pas als die jongens daar stappen in zetten, kunnen we als ploeg groeien. We moeten leren om een match over de streek te trekken. Anders vrees ik dat een plek in de middenmoot het hoogst haalbare zal worden.”

Hofmans zelf mikt stiekem wel iets hoger. “Daar hebben we ook de ploeg voor, want de club heeft heel goed gewerkt geleverd met een aantal gerichte transfers. Het is nu aan ons om dat om te zetten in resultaten en niet altijd te hervallen in dezelfde fouten. Al heeft dat ook voor een stuk te maken met vertrouwen. Daarom kunnen we een opsteker dit weekend heel goed gebruiken. Ik teken op voorhand in elk geval niet voor een puntje. Daar schieten we tenslotte ook weinig op, maar dan zullen we wel met z'n allen top moeten zijn.”