Jeroen Devroe start met getemperde ambities op BK paardrijden (dressuur): “De kalender oogt druk. Voor een jong paard is dat niet echt positief” Erik Vandeweyer

29 september 2020

14u08 0 Sport in de buurt Vanaf woensdag werken de dressuurruiters hun Belgisch kampioenschap af in Lier. Ook voor hen wordt het een bijzondere titelstrijd. De datum werd gewijzigd en ook de omstandigheden zullen totaal anders zijn. Publiek zal slechts in zeer beperkte mate toegelaten worden. Dat alles neemt de spankracht van het BK geenszins weg.

Jeroen Devroe is een van de podiumkandidaten, al neemt de Nieuwrodenaar de druk meteen weg. “Ik heb een onervaren paard dat nog veel moet leren. Ik kan dan ook moeilijk uitspraken doen over mijn ambities. Ik trek naar Lier om zo goed mogelijk te presteren en dan zien we wel waar we uitkomen. Ik weet wel dat mijn paard veel mogelijkheden heeft.”

Drie topdagen

Het format van het Belgisch kampioenschap ligt vast. Jeroen Devroe, die woensdag 30 oktober 51 jaar wordt, verschaft tekst en uitleg. “Op de eerste dag staat de Grand Prix op het programma. Vroeger hield dat in dat de landenproef op het programma stond. Nu is dat niet meer het geval. Nadien volgt op vrijdag de Grand Prix Spécial. Die opdracht is lastiger voor de paarden, omdat ze meer uithouding vraagt. Op zondag is de afsluitende finale voorzien. Dan gebeurt de kür op muziek.”

Coronatijden

Corona heeft lelijk huisgehouden in sportmiddens. Ook in de paardenwereld waren de gevolgen groot. Jeroen Devroe bevestigt. “In het begin was er letterlijk niets. De paarden mochten enkel buitenkomen voor ‘gezondheidsbeweging’. Als paarden te lang op stal krijgen, kunnen medische problemen als kolieken optreden. Daarom werd toegestaan dat een paard de stal verliet. In die eerste fase mocht een paard niet bereden worden. Ook transport was niet toegestaan, tenzij om naar een veearts te gaan. Stilaan werd er meer mogelijk. Sinds de zomer kunnen we opnieuw – onder voorwaarden – aan wedstrijden deelnemen. De exacte regels van de overheid ken ik niet, maar ik weet wel dat in Lier veel minder toeschouwers zullen worden toegelaten dan gebruikelijk.”

Nieuwe kalender

Ook in de paardensport werd de kalender volgens Jeroen Devroe helemaal door elkaar gehaald. “Normaal werken wij ons Belgisch kampioenschap in de zomermaanden af op een buitenterrein. Nu zal het BK deels binnen en deels buiten doorgaan. Sommige wedstrijden werden gewoon geschrapt, andere kregen een nieuwe datum. Het gevolg is dat de kalender nu druk oogt. Voor een jong paard is dat niet echt positief. We moeten het nemen zoals het komt. Ook na het BK zal het programma er helemaal anders uitzien. De vorige jaren volgden na het BK in de winter wedstrijden voor de wereldbeker. Een aantal daarvan zijn nu al geschrapt. Ik zal met mijn paard vooral inzetten op kleinere nationale wedstrijden, maar dat is dan weer positief voor een onervaren paard.”