Jente Hauttekeete door te veel meewind geen Belgisch recordhouder tienkamp bij juniores Bart Spruijt

27 september 2020

20u21 0 Sport in de buurt Jente Hauttekeete zette zaterdag en zondag in Deinze een verbluffende tienkamp neer. De klasbak uit De Pinte totaliseerde 7.833 punten. Ruim beter dan het Belgisch record bij de juniores van Thomas Van der Plaetsen van 7.769 punten. Helaas mag Hauttekeete zich geen Belgisch recordhouder noemen, omdat de meewind op de 100m en de 110m horden te hard in zijn voordeel blies.

Te veel rugwind op de 100m en de 110m horden verbrodden het Belgisch record van Hauttekeete. Maar los daarvan blijft 7.833 een fantastisch resultaat. “Het is heel het weekend redelijk goed verlopen. Het voelde super om officieus dat Belgisch record te halen”, zegt de alleskunner van KAAG. “Zeker omdat het ook een record van Thomas is. Hij is toch nog altijd een groot idool voor mij. Thomas is me komen feliciteren en hij heeft me tijdens de wedstrijd zelfs tips gegeven.”

Slecht weer

“Bij sommige proeven stond er helaas wat te veel meewind, waardoor de prestatie niet homologeerbaar is. Spijtig. Het was vrij slecht weer. De rugwind compenseerde dat wel. In de werpnummers was het niet simpel om in een natte werpring te staan. Maar toch verbeterde ik mijn records in het discuswerpen en kogelstoten. Het is knap om dat te kunnen in een natte ring. Ik ben ook heel tevreden over het verspringen. Met een geldige meewind ben ik nog eens voorbij de 7m geraakt. Over mijn 1.500m ben ik ook heel tevreden. Uiteindelijk verbeterde ik op zeven proeven een persoonlijk record.”

Geen stress

“Ik begon aan de meerkamp zonder stress. Omdat ik eerstejaars ben, kon ik er heel ontspannen naar toeleven. Dat heeft me echt wel geholpen. Deze prestatie heeft me natuurlijk wel een boost gegeven. Ik weet dat er in het speerwerpen en het polsstokspringen nog ietsje meer inzit. Ik geloof zeker dat ik in geldige omstandigheden minstens even goed kan doen. Dit is een mooie afsluiter van mijn seizoen. Nu ga ik twee weken niets doen en rusten. Daarna kan ik beginnen toewerken naar het indoorseizoen, dat er hopelijk nog zal komen.”

Tienkamp Jente Hauttekeete

Dag 1:

100m: 10.88 (888 pt.)

Verspsringen: 7m16 (852 pt.)

Kogelstoten: 15m19 (801 pt.)

Hoogspringen: 1m96 (767 pt.)

400m: 50.13 (809 pt.)

Dag 2:

110m horden: 14.10 (962 pt.)

Discuswerpen: 44m02 (747 pt.)

Polsstokspringen: 4m40 (731 pt.)

Speerwerpen: 49m03 (574 pt.)

1.500m: 4.36.63 (702 pt.)

Totaal: 7.833 punten