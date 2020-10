Jente De Keyser: “Gimme Waasland kampt vroeg in het seizoen met blessures” Walter Vereeck

08 oktober 2020

19u37 0 Sport in de buurt Jente De Keyser - bij Gimme Waasland terug herenigd met zijn broer Seppe - had de start van het nieuwe volleybalseizoen helemaal anders voorgesteld. Een eerste prangend verlies op de openingsspeeldag tegen VC Zoersel en blessureleed bij verschillende spelers van de ploeg van het Waasland. In een ‘knokkersreeks’, zoals eerste nationale, wordt elk weekend bikkelhard voor de punten gestreden. Het team van trainer-coach Alain Thielen hoopt snel op alle spelers te kunnen rekenen.

“De drie verliessets tegen VC Zoersel verloren we vorig weekend met het kleinste verschil”, benadrukt de aanvaller van Gimme Waasland. “Twee maal met 26-28 in het voordeel van de mannen uit de Kempen en de derde set haalden ze het ook met 23-25. We beschikten - door kwetsuren - niet over al onze mogelijkheden. Dan beslissen details over winst of verlies. We hebben met te veel geblesseerde spelers te maken. Ikzelf sukkel met de schouder, Jelle Perremans is ook niet fit. Bij Joren Debois werd ook een kwetsuur vastgesteld en Tom Rochtus heeft nog last van zijn voetblessure die hem vorig seizoen wekenlang parten speelde. Arthur Maes wil eventjes het volleybal opzij zetten. We wensen echt dat alles zo snel mogelijk in orde komt met alle spelers.”

Dubbele opdracht

“We hebben echt wel een goeie ploeg en iedereen wil hard werken tijdens de trainingen”, merkt Jente De Keyser op. “Ik had echt niet verwacht dat we een moeilijk seizoen zouden krijgen. Wanneer iedereen terug over alle mogelijkheden beschikt, kunnen we tachtig procent van deze reeks aan. Maar dan moet elke speler helemaal topfit zijn en dat is momenteel niet het geval.” Gimme Waasland moet - net nu - een druk programma afwerken. Zaterdag staat in Bazel de competitiewedstrijd tegen Feniks Haacht op de kalender. Volgende dinsdag volgt de bekermatch in West-Vlaanderen tegen Roeselare B. “Van Haacht weten we helemaal niets”, vertelt Jente De Keyser. “Die ploeg ziet er helemaal anders uit tegenover vorig jaar. En bij Roeselare B - onlangs versterkt met Stijn Dejonckheere, vroeger toplibero bij Knack Roeselare en nu receptie-hoekspeler - zullen we zeker geen geschenken krijgen.”