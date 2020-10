Jens Verleysen en Borght-Humbeek verliezen alweer: “Het ontbreekt ons op belangrijke momenten aan pure concentratie” DRIES CHARLIER

04 oktober 2020

21u15 0 Sport in de buurt Borght-Humbeek ging zondagnamiddag voor de derde keer op een rij de boot in. Het verloor met 2-3 van Out-Hoegaarden. Doelman Jens Verleysen (24) roept op om vooruit te kijken na de nul op negen.

Borght-Humbeek gaf voor de pauze een 1-0-voorsprong uit handen. In de tweede helft haalde het dan weer een 1-2-achterstand op, maar die 2-2 stond niet lang op het bord. Meteen na de gelijkmaker van de thuisploeg kreeg Out-Hoegaarden een strafschop en was de 2-3-eindstand een feit.

“Het was een match dat we eigenlijk nooit mochten verliezen”, luidt de analyse van Jens Verleysen. “We kregen veel kansen om te winnen, maar het is nogmaals duidelijk geworden dat we niet geconcentreerd genoeg zijn op de belangrijke momenten. Zo slikten we via een eigen doelpunt de 1-1 en op een strafschop de 2-3. Ze hebben eigenlijk maar één kans gehad en toch kregen we drie doelpunten binnen, wat heel frustrerend is.”

Negatieve spiraal

“We zitten in een negatieve spiraal waar we de nodige pech hebben door gemiste kansen. Hoe we daar uit raken? We moeten slimmer worden en die domme foutjes eruit halen. Elke week opnieuw slikken we vermijdbare goals. Het enige wat we kunnen doen, is elke week voor elkaar hard werken en ons best doen. Dan kom je automatisch uit deze spiraal.”

“Of ik na die domme tegengoals op tafel klop? Niet per se op tafel kloppen, maar ik ga wel in discussie. Iedereen maakt fouten, maar het ontbreekt ons op momenten aan pure concentratie en dat is iets dat ieder voor zich moet hebben. Ik ben zeker dat we ons hier over kunnen zetten. We moeten gewoon die ene match spelen waar alles klopt.”

Rustig seizoen spelen

“Die nul op negen weegt sowieso zwaar, maar na de 1-6-blamage tegen Veltem hebben we ons wel herpakt. Tegen Liedekerke verliezen is geen schande. Enkel van Out-Hoegaarden mochten we nooit verliezen en dat weegt wel zwaar door vooral omdat het door stomme fouten is die vermijdbaar zijn. Het is zaak om positief te blijven.”

“Het wordt sowieso een raar seizoen en elke week kunnen we winnen van iedereen zoals we bewezen tegen Kampenhout. We moeten dus gewoon vooruitkijken en ons best doen. Wat de ambities zijn dit seizoen? Ik denk dat we eerlijk moeten zijn en gewoon ervoor moeten zorgen dat we een rustig seizoen kunnen spelen en ons proberen te settelen in de middenmoot”, besluit Verleysen.