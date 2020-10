Jens Reynders wordt prof bij Sport Vlaanderen-Baloise en is laatste van de Limburgse generatie van 1998 die naar de hoogste klas mag Koen Wellens

13 oktober 2020

16u39 0 Sport in de buurt Limburg leverde de voorbije jaren verschillende sterke jeugdrenners af. De generatie van 1998 viel daarbij op. Jasper Philipsen, Gerben Thijssen en Jordi Meeus maakten als trio het mooie weer bij Balen BC, Jens Reynders timmerde intussen aan de weg bij Davo en Veranda Willems Crabbé. Nadat Philipsen en Thijssen eerder al naar de profs mochten, schuiven nu ook Meeus en Reynders mee aan tafel.

Dat Jens Reynders prof wordt, is geen verrassing. De Zuid-Limburger stapte vorig jaar over van de beloften van Wallonie-Bruxelles naar de gerenommeerde Amerikaanse opleidingsploeg Hagens Berman Axeon van Axel Merckx. Reynders koos bewust voor een extra jaar bij de beloften. Met een duidelijk doel: ereplaatsen pakken in grote koersen en graag ook de eindwinst in een klassieker. Corona zorgde voor een serieuze streep door de rekening van de renner uit Heers. De voorbije maanden stond Reynders wel aan de start van het EK en de Baby Giro waarin hij moest opgeven na een valpartij.

Rustig groeien

De stap naar de profs zal de immer enthousiaste Reynders goed doen. Bij Sport Vlaanderen-Baloise komt hij trouwens bij een team terecht waar hij in alle rust kan groeien. De ploeg van Milan Menten en Robbe Ghys is een vaste klant bij onder meer de Franse openingswedstrijden in Bessèges en Marseille en als die wedstrijden straks doorgaan en Reynders is erbij, dan is de kans heel groot dat hij zich mengt in het spurt. Daarna zal hij wellicht terug te vinden zijn op de startlijsten van de Vlaamse klassiekers en bij kleinere rittenkoersen. Daarbij kunnen de Limburgse wielerfans dromen van een sprint met Philipsen, Thijssen, Meeus en Reynders in de hoofdrol. Komend weekend strijden de beloften en de elite zonder contract voor de nationale titel. Reynders is daar niet bij.

Limburgse titel bij de beloften

Sinds 2000 stond er tien keer een Limburgse renner op het podium bij de beloften. Drie keer leverde dat ook een tricolore trui op. Toch is zo’n titel geen voorbode voor een profcontract. In het geval van Gerben Thijssen, kampioen in 2018 wel en ook Jens Reynders, toen nipt geklopt in de spurt, mag naar de profs. Van de meeste andere podiumgangers is intussen geen sprake meer in het peloton. Maarten Wynants, de ouderdomsdeken bij de Belgische profs, pakte de titel in 2004 en is nog altijd actief. Ook Roy Jans, brons in 2012, is nog aan de slag. Yannick Eijssen, Sander Helven, Jorne Carolus, Maarten Craeghs, Alexander Geuens en Joachim Vanreyten hingen hun fiets intussen aan de haak.