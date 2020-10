Jens Pante ontvangt met Eendracht Wervik puntenloze Rumbeke: “Rendement moet hoogte in”

Erik De Block

02 oktober 2020

15u43 0 Sport in de buurt Na twee overwinningen op rij beet eersteprovincialer Eendracht Wervik vorige zaterdag thuis tegen SC Wielsbeke (0-1) in het zand. Dit weekend speelt geel-rood opnieuw thuis, ditmaal tegen SV Rumbeke.

“Het wordt een weerzien met gewezen ploegmaats Michael Vermeersch, Jorg Dutoit, Yoric Volckaert en Robinson Woodruff”, weet aanvoerder Jens Pante (26). “Ze zullen ook iets willen bewijzen. De komende maanden zullen we veel ex-ploegmaats tegen komen.”

“Ik ben vorige week woensdag gaan kijken naar Rumbeke-Blankenberge (1-3, red.). Bij Rumbeke lopen een aantal ‘namen’ rond. Technische spelers ook”, gaat Pante voort. “Bij ons moet het rendement alvast de hoogte in. We hebben veel kansen nodig. Tegen Wielsbeke kregen we vier à vijf mogelijkheden. Daarvan had er altijd één een goal moeten opleveren.”

Promovendus SV Rumbeke telt na drie speeldagen nog geen enkel punt. Ook trainer Maxim Vandamme zag de komende tegenstander al aan het werk, twee weken geleden op WS Lauwe. “Er wacht ons een moeilijke match”, aldus Vandamme, die begonnen is aan zijn tiende seizoen bij de ‘Tabaksploeg’. “In het voetbal komt het altijd op hetzelfde neer: kansen afmaken. Dat er bij Rumbeke vier ex-spelers van Wervik rondlopen, zorgt voor een extra pigment. Er lopen bij de bezoekers een paar jongens met veel kwaliteiten. Michael Vermeersch was in Lauwe heel goed.”

Bouchart

Spits Teddy Bouchart behoorde na een blessure zaterdag voor de eerste keer tot de selectie en mocht aan de tweede helft beginnen. “Hij viel goed in en er was direct meer dreiging”, aldus de coach, die nog geen beroep kon doen op topschutter Vandepitte. “Louis kreeg een inspuiting in de knie en gaat proberen te lopen”, vertelt Vandamme.

Er stonden twee andere backs aan de aftrap, want Oumedjeber (enkel) en De Gryse (rug) zijn uit. “Mehdi zal drie à vier weken uit zijn. Voor Glenn is het afwachten.” Nieuwkomer Ward Vanaudenaerde traint mee met de groep.

De eerste week van november is er voor spelers van 6 tot 12 jaar een vierdaags herfstvoetbalkamp. Telkens van 8.30 uur tot 16 uur en met maximum vijftig deelnemers. Deelname kost 100 euro.