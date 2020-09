Jens Moens strandt op mooie tweede plaats in Varsenare Erik Vandeweyer

28 september 2020

09u31 0 Sport in de buurt Veel koersen staan er dit seizoen nog niet op de teller, maar Jens Moens lijkt het juiste ritme te pakken te hebben. In Varsenare strandde de Wiezenaar dit weekend op een mooie tweede plaats bij de elites zonder contract. Enkel Benjamin Verraes bleef hem in de sprint nog voor. Een schande is dat geenszins. Moens maakt zich nu op voor zijn eerste interclub van dit jaar.

In Varsenare reed Jens Moens een attente koers. “Het slechte weer zorgde ervoor dat er van bij de start snel werd gereden. In de derde ronde viel de koers al in een definitieve plooi. We konden met twaalf man wegrijden uit het peloton. Enkel Alex Colman viel vooraan nog weg met een lekke band. De overblijvers trokken samen naar de finish.”

Eerlijke sprint

De finale in Varsenare verliep vrij hectisch. Jens Moens doet zijn verhaal. “In de laatste ronde was het wat pokeren. Vijf renners konden een kleine kloof slaan. Iedereen keek naar iedereen om dat gat te dichten. Uiteindelijk heb ik zelf het initiatief genomen om te gaan achtervolgen. Voor het ingaan van de laatste bocht werden de vluchters weer ingerekend en viel het even stil. Benjamin Verraes zette als eerste aan en dat mocht niet gebeuren. Ik had als eerste zelf moeten vertrekken, maar moest even kort recupereren. Het was een correcte plaats. De tweede plaats was voor mij het hoogste haalbare. Ik moest zelfs nog opletten om John-Ross Clauw niet te moeten laten voorgaan. Het verschil aan de meet was minimaal. Ik kan dan ook leven met mijn dichtste ereplaats.”

Eerste interclub in oktober

Ook voor Jens Moens is het een merkwaardige campagne aan het worden. “Hoewel we al een tijdje weer mogen rijden, heb ik twee maanden niet gekoerst. Er waren wel wat korte koersen in Wallonië, maar daar reden de elites zonder contract samen met de juniores. Die jongens hebben nog onvoldoende kracht om ons te volgen. Ik hervatte in Nieuwkerken-Waas. Echt positief was dat verhaal niet, ik verschoot. Op zich was het nochtans logisch, want ik had geen koersritme in de benen. In Munte werd ik al meteen vierde. De positieve lijn was ingezet. Volgend weekend staan de eerste twee interclubs op het programma. Merkwaardig, want het seizoen is bijna gedaan. Zaterdag start ik in Berlare, nadien volgt de GP Jules Van Nevel in Ichtegem. Zelfs de eigen interclub in Wieze kon dit jaar niet doorgaan. Als corona het toelaat, nemen we in 2021 de draad weer op.”

Belgisch kampioenschap

Jens Moens sluit het seizoen af met het Belgisch kampioenschap in Lokeren. “Ik heb al eens een podium gehaald op een BK. Dat was een fijn moment. Kampioenschappen zijn altijd moeilijk in te schatten. Door de coronacrisis is dat nu nog lastiger. Wie is de lockdown goed doorgekomen en wie niet? Je hebt wel een beetje zicht op de concurrentie, maar minder dan anders. Ik zal mezelf in Lokeren dan ook vooraf niet te veel druk opleggen.”