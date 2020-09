Jens Keukeleire rijdt twee Waalse klassiekers: “L-B-L het enige wielermonument dat ik nog niet afwerkte” Hans Fruyt

26 september 2020

22u53 0 Sport in de buurt Geen BinckBank Tour voor Jens Keukeleire, wel Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Vermoedelijk blijft de Bruggeling tot na Parijs-Roubaix van 25 oktober in de bubbel van zijn team. Na de Tour is Keukeleire opnieuw vier weken van huis.

“Leuk om na de Tour eens een week thuis te zijn”, glimlacht Keukeleire. “Maar ook een heel ander ritme. In de Tour waren de etappes laat gedaan, konden we pas rond 21.30 uur aan tafel om te eten en tegen middernacht gaan slapen. Toen onze kindjes maandag en dinsdag rond 6.30 uur aan ons bed stonden deed dat bij mij een beetje pijn. De eerste week na zo’n Tour heb je wat meer slaap nodig. Vrijdag en zaterdag was ik al beter aangepast aan het ritme.”

Zondagavond trekt Keukeleire weer naar zijn bubbel bij Education First Pro Cycling. Maandagochtend staat al een coronatest op het menu. Woensdag komt hij voor de tweede keer in zijn carrière aan de start van de Waalse Pijl. Volgende week zondag debuteert de 31-jarige broodrijder in Luik-Bastenaken-Luik. “Het enige monument onder de wielerklassiekers dat ik nog nooit reed”, gaat Keukeleire verder. “Uiteraard zal ik beide Waalse klassiekers in dienst rijden van mijn ploegmaats Rigoberto Uran, Sergio Higuita en Michael Woods. Amstel Gold Race ga ik niet doen, de dag nadien kom ik aan de start van Gent-Wevelgem. En daarna normaal de Ronde van Vlaanderen, de Driedaagse Brugge-De Panne en Parijs-Roubaix. Brabantse Pijl en Scheldeprijs doen we met de ploeg niet. We rijden enkel de World Tourkoersen. Ik ben benieuwd wat het zal geven nu ik een grote ronde in de benen heb voor ik aan de klassiekers begin. Na zo’n grote ronde voel ik me altijd een procentje beter. Maar dat was altijd na de klassieke periode. De laatste week van de Tour voelde heel vreemd aan. Sommigen waren al bezig over hun vakanties. Alsof het de Vuelta was. Ik hoop dat tijdens de klassiekers enkele jongens ook al met hun gedachten bij vakantie zitten. Ik nog niet, ik probeer er het beste van te maken. In de Vlaamse klassiekers blijft het bij de ploeg de bedoeling om met Sep Vanmarcke, Alberto Bettiol, Sebastian Langeveld en ik de finales te rijden.”