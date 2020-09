Jelle Wallays heeft voor 2021 nog geen ploeg: “Dat ik door letsels twee voorjaren miste speelt me parten” Hans Fruyt

28 september 2020

15u41 0 Sport in de buurt Met de rit Blankenberge-Ardooie begint Jelle Wallays (31) dinsdagnamiddag aan de BinckBank Tour. Voor het eerst in vijf jaar Lotto-Soudal is hij opgenomen in de selectie voor de Belgisch-Nederlandse rittenkoers uit de World Tour. Ook voor het laatst, want eind dit jaar moet Wallays opkrassen.

Voor Wallays is de situatie bij Lotto-Soudal allesbehalve gezellig. Tijdens de finale van het BK in Anzegem vorige dinsdag ging hij niet akkoord met de ploegtactiek. De ploegleiding van Lotto-Soudal besliste om het gat op de ruime kopgroep te proberen dichten. Met Tosh Van der Sande en Wallays had de ploeg nochtans twee mannen met winstkansen voorin. “Ik volgde de orders op, maar ging helemaal niet akkoord”, zucht Wallays. “Toen de ploegleiding besloot het peloton op sleeptouw te nemen, mochten Tosh en ik in de kopgroep niet meer aan de leiding komen. Wat de eigen winstkansen met tien tot twintig procent deed dalen. Bij de leiders dacht iedere andere renner van dan af hetzelfde: van die twee van Lotto-Soudal wordt niemand kampioen. Los daarvan, Dries De Bondt was de sterkste.”

Cofidis? Klopt niet!

Wallays gokte nog op een late uitval, net als twee weken voordien in de finale van de Heistse Pijl. Wat mislukte. “Conditioneel zit het zeker goed”, benadrukt ‘Wally’. “Alleen mis ik competitiekilometers. De voorbije weken werd ik al enkele keren uit een selectie gegooid. Door de coronapandemie is het voor iedereen een moeilijk jaar, maar voor mij is het allesbehalve plezant. Het is heel jammer nadat ik me altijd uit de naad reed in dienst van de ploeg. En dat ik met een etappe in de Vuelta, Pino Cerami en Parijs-Tours in de trui van Lotto-Soudal toch een paar mooie koersen won. Dat is blijkbaar al vergeten.”

“Of ik straks Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix zal rijden weet ik niet. Duidelijkheid schept de ploeg momenteel niet. Een team voor volgend jaar heb ik nog niet. Er is al geschreven dat ik naar Cofidis zou verhuizen, maar dat klopt niet. Besprekingen zijn er wel, ook met andere ploegen”, geeft Wallays mee. “Dat ik door letsels twee voorjaren miste, speelt me parten in de onderhandelingen met teams, die iemand voor de klassiekers zoeken.”