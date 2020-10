Jelle Van Kruijssen meteen drie keer aan het kanon voor SK Londerzeel: “Scoren blijft het allermooiste wat er is als spits” Adriaan Schepers

19u18 0 Sport in de buurt Eerste basisplaats voor Jelle Van Kruijssen, eerste doelpunten. De Nederlandse spits van SK Londerzeel gaf meteen zijn visitekaartje af door een hattrick te scoren in de 2-4-zege op het veld van Diegem. Al erkende hij dat de uitslag lang niet alles zei.

“Ik denk dat wij het eerste halfuur nauwelijks dreigend zijn geweest”, steekt de Nederlander meteen van wal. “Zij hadden een vijftal kansen met een bal die van de lijn werd gehaald en fases waarbij onze keeper zijn kunnen toonde. Gelukkig voor ons bleef het toen bij één treffer. Uit het niets maakten wij de gelijkmaker en bij de aftrap na die goal onderschepten wij de bal en stond het 1-2. Twee goals op één minuut. Ik denk dat zij toen de kluts even kwijt waren, want wij konden uitlopen tot 1-4 aan de rust. Na de pauze hebben we dan gecontroleerd en zijn wij niet meer in de problemen gekomen.”

“Ik denk dat wij het verschil maakten op vlak van efficiëntie. Uit vier kansen scoorden wij vier keer. Dat hebben wij dus zeer goed gedaan. Al hun foutjes hebben wij optimaal afgestraft. Wat niet wegneemt dat Diegem zeker niet de mindere was van ons en we er hard hebben voor moeten werken.”

Eerste spits

Al maakten de drie goals op nauwelijks vijftien minuten van Van Kruijssen het werken natuurlijk iets eenvoudiger voor SK Londerzeel. De doelpuntenmachine was de voorbije vijf jaar actief bij reeksgenoot Berchem en komt nu meteen langs de grote poort binnen: “In de voorbereiding liep ik een vervelende blessure op aan de lies. Vorig weekend kon ik tien minuten invallen en nu dus mijn eerste basisplaats. Ik ben blij dat ik het vertrouwen van deze club heb kunnen vertalen in doelpunten. Londerzeel heeft mij gehaald als eerste spits dus ze verwachten ook goals van mij. En als spits blijft doelpunten maken nu eenmaal het allermooiste wat er is. Ik heb mijn visitekaartje kunnen afgeven en hoop nu vertrokken te zijn voor nog meer goals. Liefst evenveel als bij Berchem. Daar ga ik alleszins voor. We wonnen nu twee keer na elkaar en telkens van de leider op dat moment. Het vertrouwen is weer wat groter en ik hoop dat ook de Londerzeelse trein nu definitief is vertrokken.”