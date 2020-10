Jelle Delie (Munkzwalm) zit al aan vijf goals: “Opsteker na tegenvallende kennismaking met eerste provinciale” Hans Fruyt

17u44 0 Sport in de buurt Met negen op twaalf is SK Munkzwalm met voorsprong de beste nieuwkomer in eerste provinciale. Uit bij FC Latem boekten de blauw-witten hun eerste zege buitenshuis. Jelle Delie (30) had met drie goals een ruim aandeel in de 2-5-winst.

Na achttien minuten opende Delie in Latem de score. Net voor de rust dikten Younes De Witte en Kenneth Fouquet de Zwalmse bonus aan. Delie zorgde, nadat de thuisploeg met tien viel, voor de 0-4. Latem redde de eer, waarna Delie zijn derde van de avond maakte. Fordjour milderde nog met zijn tweede goal van de partij.

“Met die drie van zaterdagavond zit ik bij het begin van het seizoen al aan vijf treffers”, glundert Delie. “Dit is een opsteker na een ongelukkig seizoen bij KVV Vlaamse Ardennen. We hadden het in de beginfase van de match op Latem nochtans niet makkelijk. Na de nul op negen probeerde de thuisploeg ons meteen bij de keel te grijpen. Wij bleven echter rustig en knokten ons gaandeweg in de match. Op een center van Brecht Vandewattijne kon ik aan de tweede paal raak koppen. Zo waren we vertrokken voor een goeie match.”

Scherper

En wellicht is Delie vertrokken voor een productief seizoen. In tegenstelling tot de vorige afgebroken campagne in eerste provinciale. In zijn eerste jaar in deze reeks, na diverse seizoenen met Olsa Brakel in tweede amateurklasse, klikte het bij Ardennen nooit. “Zodanig zelfs dat ik ernstig dacht aan definitief stoppen met voetballen”, beweert Delie. “Mijn kennismaking met eerste provinciale was een tegenvaller. Inderdaad, ik ging bij Ardennen niet altijd trainen. Doordat ik veel werk had, maar ook omdat we tijdens die trainingen kilometers moesten lopen zonder bal. Bij Munkzwalm kwam ik in een hechte groep terecht. Je voelt aan alles dat deze groep vorig seizoen in tweede provinciale de titel pakte. Bovendien zit achter elke training van Davy Minnaert een plan, zoals ik het graag heb. Het is weer plezierig om enkele keren per week te gaan trainen. Ik heb, na mijn tegenvallende transfer naar Ardennen, gewerkt aan de conditie. Tijdens de lockdown kreeg ik plots extra tijd en ben ik regelmatig gaan lopen of fietsen. Van die arbeid pluk ik nu de vruchten. Ik sta een stuk scherper dan tien, twaalf maanden geleden.”