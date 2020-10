Jelle D’Heer moet de afwezigheid van Joëll De Smet opvangen bij Avanti Stekene: “We zijn gelijkaardige types” Renzo Van Moortel

02 oktober 2020

18u53 0 Sport in de buurt Jelle D’Heer (24). Kans is groot dat die naam binnenkort niet meer is weg te denkene uit de verdediging van Avanti Stekene. Naast Angelot Mag’Kavula of iemand anders: hij moet de rol van Joëll De Smet dit seizoen overnemen. Een kennismaking.

“One man’s meat is another man’s poison.”

Vrij vertaald: de één z'n dood is de ander z'n brood.

Met een gezonde dosis dramatiek is het meer dan ooit van toepassing op Jelle D’Heer, een van de weinige nieuwkomers bij Avanti Stekene.

Dat zit namelijk zo: in principe arriveerde D’Heer niet als bassispeler in de Heistraat. De brave man kon natuurlijk wel verrassen, maar in normale omstandigheden had het duo Mag’kavula - De Smet dit seizoen de centrale verdediging van de Stekenaars gevormd. Op rechtsachter is er evenmin een plaatsje vrij: daar is Jarne Verstraeten een diamant- we horen dat hij een voorstel van een (semi)profclub in het tussenseizoen naast zich neerlegde. Verstraeten speelt momenteel dan wel op links, als Klippelaar fit is, verschuift het 20-jarige talent idealiter weer naar de rechterkant. De verdediging zoals die in augustus op Serskamp de voorkeur kreeg, met Verstraeten, De Smet, Mag’kavula én Klippelaar, was wat ons betreft een zekerheid.

Rechtspoot op links

D’Heer leek veroordeeld tot een rol als eerste invaller. Depanneur bij schorsingen en blessures achterin - zo sloop hij de voorbije twee wedstrijden ook in het basiselftal. Maar nu Joëll De Smet een heel seizoen in de lappenmand ligt, is de 24-jarige nieuwkomer zijn logische vervanger.

Van potentiële bankzitter naar leiderspion - Mag’kavula is goed, maar heeft sturing nodig. “De verantwoordelijkheid van de verdediging ligt meer bij mij”, erkent de verdediger. “Joëll en ik zijn met elkaar te vergelijken. We zijn alle twee natuurlijke leidersfiguren die met iedereen overeenkomen en voor de ploeg door het vuur gaan. Iemand als Joëll ga je niet zo maar voorbij, hé. Die geeft nooit op. Ik ben ook zo’n type, al speel ik misschien nog meer in duel.”

Desalniettemin is D’Heer een rechtsvoet die als linker centrale verdediger tegen zijn voet zal spelen, daar waar De Smet als linkspoot gemakkelijk uitvoetbalde. “We kunnen op verschillende manieren opbouwen, dus als ploeg liggen we daar niet wakker van ”, haalt D’Heer de schouders op. “Specifiek hebben we daar alleszins niet op getraind. Het zal moeilijker zijn, de tegenstander zal anders drukken zetten, maar dan komt er elders wel meer ruimte waar we gebruik van moeten maken. Het is zeker niet onmogelijk om als rechtspoot op links een meerwaarde te zijn. Jarne (Verstraeten, red.) speelt als linksachter evenzeer tegen zijn voet en dat lukt ook.”

Topvijf

Op papier lijkt D’heer alleszins een aanwinst. Veertien wedstrijden bij VW Hamme in eerste amateurklasse, in het najaar van vorig jaar heel wat basisplaatsen bij derdenationaler FC Lebbeke. Bij die laatste zat het gevoel niet lekker, in de Heistraat vooralsnog wel. “Ik ben heel blij dat Avanti mij een uitweg heeft geboden. Alles klopt: toffe sfeer, veel kwaliteit en gezonde ambities.” Op dat vlak bewijst hij als nieuwkomer de taal van het huis al zeer goed machtig te zijn: topvijf is de doelstelling.

“Ik ambieer de eindronde”, verduidelijkt D’Heer. “Als we van blessures gespaard blijven, natuurlijk. Het is beter om onszelf geen extra druk op te leggen, zoals in Lebbeke wel het geval is. We mikken op topvijf, maar als we daar naast grijpen, is ons seizoen niet perse mislukt.”

Rhodienne

Tot slot nog héél even naar komend weekend. Derde speeldag in derde nationale. Avanti ontvangt Rhodienne -de Hoek, dat met één op zes aan het seizoen begonnen is. De Stekenaars moeten hun sterke prestatie van vorige speeldag doortrekken op eigen veld, beseft ook D’Heer. “We moeten bevestigen, alleen zo is de overwinning van op Hamme echt iets waard.”