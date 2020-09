Jeffrey Pauwels en KVC Houtvenne hebben eerste punt van seizoen binnen: “Onze kwaliteiten getoond” Jef Tegenbos

28 september 2020

10u19 1 Sport in de buurt KVC Houtvenne heeft zijn eerste punt in tweede nationale B beet. Het had in Diegem lange tijd uitzicht op de eerste overwinning van het seizoen, maar in extremis kon de thuisploeg een 1-1-gelijkspel uit de brand slepen.

Na de nederlaag van vorige week woensdag, in de openingswedstrijd tegen Hoogstraten, stond Houtvenne opnieuw voor een opdracht die kon tellen. “Dat gegeven zal zich elke week herhalen”, zegt doelman Jeffrey Pauwels. “Het is jammer dat we de kansen die we bij een 0-1-tussenstand kregen, niet konden verzilveren. In dat geval had de partij vrij snel in een beslissende plooi kunnen liggen. Door die krappe bonus leefde het besef dat het nog alle kanten uitkon. Anderzijds vind ik dat we tevreden mogen terugblikken op onze prestatie. Vooral omdat Diegem een laag blok had gezet, waardoor het niet simpel was om onze eigen kwaliteiten te tonen.”

Na de onverwachte promotie was het voor Houtvenne uitkijken hoe het debuut in tweede nationale zou verlopen. “De bekercompetitie had ons al een goed beeld gegeven”, stelt het Houtvense sluitstuk. “Daardoor konden we met vertrouwen de competitie tegemoet zien. We mogen anderzijds niet vergeten dat het voor de club bijzonder snel gaat. Nooit eerder voetbalde Houtvenne zo hoog. Het is nu aan ons om te tonen dat we de strijd kunnen aangaan.”

Geen Aalsterse supporters

Volgend weekend wacht met de komst van Eendracht Aalst alweer een affiche om naar uit te kijken. Voor Houtvenne is het jammer dat slechts een beperkt aantal supporters die wedstrijd zal moen bijwonen. Omwille van de veiligheid werd de partij al verschoven van zaterdagavond naar zondagnamiddag. De 250 voorziene toegangskaarten voor Aalstfans blijven eveneens in Houtvenne. De veiligheidsdiensten laten immers geen bezoekende supporters toe. “Dat is bijzonder spijtig, maar blijkbaar zijn de hoge coronacijfers de aanleiding. Dat veiligheid en gezondheid een prioriteit zijn, is niet meer dan normaal”, stelt Pauwels. “Eendracht Aalst is een traditieclub. Voor de Oost-Vlamingen is het de eerste competitiewedstrijd. Dat is op zich al speciaal. Ik hoop dat onze supporters talrijk aanwezig zullen zijn.”