Jef Dilissen staat met Tienen meteen aan de leiding in tweede landelijke: “Ik koos voor de vrienden” Erik Vandeweyer

12 oktober 2020

17u03 0 Sport in de buurt Na twee speeldagen staat Tienen met het maximum van de punten aan de leiding in tweede landelijke. Op de eerste speeldag werd vlot de maat genomen van Landen. Zondag volgde een nog ruimere overwinning in Beringen. Daarmee lijkt men in Tienen de lijn van vorig seizoen gewoon door te trekken. Voorlopig.

Jef Dilissen is een nieuwkomer bij Tienen. In het tussenseizoen verliet hij Aarschot. “Ik heb drie mooie jaren meegemaakt in Aarschot. Je zal me dan ook geen kwaad woord horen vertellen over mijn ex-club. Ik vond evenwel dat het tijd was om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Die ik heb ik gevonden in Tienen. Mijn keuze voor mijn nieuwe club berust niet op toeval. Coach Ronny Faes ken ik van bij Leuven Bears. Ploegmaat Lucas Van Ruysevelt is dan weer mijn kamergenoot in Brussel. De andere ploegmakkers waren evenmin onbekenden. Ik koos voor de vrienden en het familiale karakter van de club.”

Met de trein

De komende maanden zal Jef Dilissen er heel wat moeten voor over hebben om te kunnen trainen en spelen. “Ik woon inderdaad in de Brusselse deelgemeente Sint-Gillis. Ik deel daar een appartement met Lucas. Hij studeert psychologie, terwijl ik aan het werk ben gegaan bij een IT-bedrijf. De kosten kunnen we delen. Sint-Gillis lijkt voor de buitenwereld misschien niet de meest florissante buurt, maar wij hebben dat nog niet gemerkt. De buurt werd opgefleurd en ik woon er graag. De verbindingen zijn een ander paar mouwen. Soms kan ik wel eens overnachten bij mijn vriendin in Leuven, maar anders is het puzzelen. We trainen tot 22 uur. Meestal kunnen we met iemand meerijden naar het station. Om 23u15 nemen we de trein en we komen aan in Brussel-Zuid om 0u05. Dan moeten we nog een kwartiertje stappen. Dat hebben we over voor onze sport.”

Doelen

Welke doelen heeft Jef Dilissen zich gesteld voor de komende maanden? “Het valt allemaal moeilijk in te schatten. Ik was voor aanvang van de competitie al kritisch. Nu komt er een eerste break. Vorig jaar strandde Tienen op de tweede plaats. Het zou mooi zijn, als we dat resultaat kunnen evenaren. We proberen zo goed mogelijk in de flow te blijven en zien wel waar we zullen uitkomen.”