Jasper Philipsen start als schaduwfavoriet in de Scheldeprijs, maar zal oud-winnaar Alexander Kristoff voor hem knechten? Koen Wellens

13 oktober 2020

12u12 0 Sport in de buurt De Scheldeprijs is traditioneel voer voor de renners met snelle benen. Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) is één van hen. De ‘Vlam van Ham’ staat in het lijstje van de kanshebbers op winst. Philipsen pakte eind september de winst in de openingsrit van de BinckBank Tour en daar liet hij onder meer zijn concurrenten voor morgen Mads Pedersen, Pascal Ackermann en Danny van Poppel achter zich.

Jasper Philipsen trekt over een week naar de Ronde van Spanje waar hij als sprintkopman van zijn team uitgespeeld wordt. Het is meteen ook het laatste optreden van de 22-jarige renner voor UAE-Team Emirates. Volgend seizoen rijdt hij voor Alpecin Fenix. Philipsen gaf in de BinckBank Tour aan dat hij zijn werkgever nog graag wilde plezieren met enkele goede resultaten. Te beginnen met de Scheldeprijs waar hij met oud-winnaar Alexander Kristoff alvast een goede lead out heeft. Vraag is of de Noor, die vijf jaar geleden zegevierde in Schoten, wil knechten voor Philipsen.

Generatiewissel

De Limburger heeft in het verleden al een paar keer bewezen dat hij sneller is dan de elf jaar oudere Noor. In de Tour van vorig jaar was Philipsen in twee ritten sneller van Kristoff en in de vierde rit leidde hij hem naar de tweede plaats. Kristoff gaf achteraf toe onder de indruk te zijn van de prestatie van Philipsen en dat als hij wat langer in zijn wiel was blijven zitten, hij allicht meer kans had om te winnen. Afwachten dus of er woensdag een wissel van de wacht is of dat Kristoff, die ook volgend seizoen nog voor UAE-Team Emirates rijdt, zijn eigen kans wil gaan.

Trio bij Sport Vlaanderen

Philipsen is niet de enige snelle Limburger in de Scheldeprijs. Met Amaury Capiot en Milan Menten stuurt ook Sport Vlaanderen-Baloise twee snelle mannen naar Schoten. Capiot grossierde de voorbije maanden in ereplaatsen, hij liet liefst veertien keer een toptienklassement noteren. De Lanakenaar is aan zijn laatste weken bij de Vlaamse ploeg bezig, hij stapt in 2021 over naar Arkéa-Samsic, het team van Nairo Quintana. Milan Menten, die de laatste weken mooie dingen liet zien, kan alvast een grote hulp zijn bij de zoektocht naar een goede prestatie voor Capiot. Robbe Ghys is de derde Limburger bij Sport Vlaanderen-Baloise. Hij lijkt eerder een man voor de ontsnapping.