Jason Vandelannoite (Torhout KM) steekt ambitie niet onder stoelen of banken: “Echte sportman ambieert elk jaar titel” Bert Denolf

24 september 2020

09u36 0 Sport in de buurt Jason Vandelannoite zag derdenationaler KM Torhout goed aan de competitie beginnen. Op de openingsspeeldag ging Sint-Niklaas in eigen huis met 1-4 voor de bijl. Zaterdagavond wacht competitiematch nummer twee, thuis tegen Overijse.

“Na de voorbereiding zat ik nog met enkele twijfels, maar het voorbije weekend zag je dat we hard gewerkt hebben aan de pijnpunten”, verklaart de 33-jarige Jason Vandelannoite. “De ploeg stond goed opgesteld en van onze kwetsbaarheid op stilstaande fases was weinig te zien. We lieten de bal vlot rond gaan. Als verdediger is het een plezier om zo te kunnen voetballen. Zelf bracht ik ons op voorsprong door vlak voor de rust volledig vrijstaand aan de tweede paal een hoekschop, die overigens uitstekend verlengd werd door ploegmakker Simoens, binnen te trappen. De 0-4-voorsprong na een uur was dubbel en dik verdiend. De aansluitingstreffer was niet meer dan een voetnoot.”

Kampioen

“We mogen best trots op zijn onze prestatie in Oost-Vlaanderen, want ook al mag Sint-Niklaas dan wel een jonge ploeg hebben, er lopen ginds wel heel wat talentrijke spelers rond, die een goede voetbalopleiding genoten, technisch geschoold zijn en hun hoofd voor elke bal gooien. Ik denk dat Sint-Niklaas dit seizoen zeker nog heel wat punten zullen pakken.”

Torhout heeft al enkele jaren de voorzichtige ambitie om opnieuw een reeks hoger te spelen, maar het kwam er de voorbije seizoenen niet uit. Ditmaal meent Vandelannoite dat de Velodroomformatie wel een kans maakt om een gooi te doen naar promotie. “Ik kan hier uiteraard op gepakt worden, maar ik vind dat je als sportman altijd het hoogst haalbare moet nastreven en in dit geval betekent dat de titel. Wie die ambitie niet heeft, is in mijn ogen geen volwaardige voetballer. Natuurlijk moet je ook kritisch naar je eigen situatie kunnen kijken en dan zie je dat er nog heel wat andere ploegen kans maken om bovenin mee te draaien”

Ervaren ploeg

Zaterdagavond komt Tempo Overijse over de vloer, dat het seizoen startte met een 2-2-gelijkspel tegen Melsele. “Dat wordt een heel andere match, want Overijse heeft een iets oudere ploeg met heel wat ervaren spelers. Op eigen veld en voor eigen supporters willen wij onze goede vorm alvast bevestigen”, besluit de aanvoerder.