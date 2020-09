Jason Tarras (RC Waregem A): “Derby op SC Wielsbeke leeft, iedereen kent iedereen” Erik De Block

30 september 2020

19u02 0 Sport in de buurt Donderdagavond is er de derby tussen SC Wielsbeke A en RC Waregem B. Beide ploegen wonnen vorig weekend en komen dus met veel vertrouwen aan de aftrap. Omwille van geen verlichting op het eerste terrein gaat de burenstrijd door op het tweede terrein van Hernieuwenburg.

“De omstandigheden zijn voor beide ploegen hetzelfde”, zegt trainer Jason Tarras van RC Waregem. “We beschikken over kunstgras en gaan het nu op een andere manier moeten oplossen. Elke ploeg speelt natuurlijk liever op een goede mat. We spelen donderdag op een kleiner veld dan het hoofdterrein en dus zal het voor de thuisploeg ook lichtjes anders zijn.”

Bij de thuisploeg lopen nogal wat spelers met een verleden bij de Rassing. Zoals onder meer doelman Arnold Vandenborre, Glenn Maddens en Ruben D’Hondt. “Iedereen kent iedereen, ook bij de supporters”, zegt de coach. “Er zijn connecties in beide richtingen. Het leeft wel. Zo’n derby is altijd iets speciaal, in een leuke sfeer. Het doet men denken aan de derby’s van mijn ex-ploeg tegen SV Anzegem.”

Geel-rood begon de competitie vorige week woensdag met een gelijkspel (2-2) op RC Lauwe en won zondag thuis tegen fusieploeg VV Oostduinkerke-Koksijde (3-1). “Het is nog vroeg en moeten we niet te veel kijken naar het aantal punten”, zegt Tarras. “Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Vier op zes hadden we niet verwacht.”

In het Mirakelstadion krijgt Jason Tarras als nieuwe trainer alvast een mooie kans. Na zes jaar Groene Duivels Ingooigem. “Onder eerst Andy Vervenne en nadien Jerry Vanacker was ik bij de Rassing destijds in vierde klasse assistent-trainer”, zegt Jason. “Bij GD Ingooigem promoveerden we via de eindronde naar tweede provinciale. Het deed plezier dat de mensen van RC Waregem vorig seizoen zijn komen kijken naar een paar wedstrijden van de Groene Duivels. Het getuigt dat ze niet zomaar iemand als nieuwe trainer namen en het is altijd leuk als dergelijke ploeg komt aanbellen. Er is wat ervaring vertrokken en dat wordt opgevangen met jonge spelers.”

De aftrap van deze inhaalmatch is om 20 uur. Ref van dienst is de ervaren Kevin De Grande.