Jarige Lorenzo Geerinckx schenkt Tienen derbywinst tegen Landen: “Dit is een mooi cadeau” Erik Vandeweyer

04 oktober 2020

19u48 0 Sport in de buurt Tienen heeft de derby tegen Landen met 86-76 eindcijfers naar de eigen hand kunnen zetten. De winst was verdiend, al bood de nieuwkomer vooral in de eerste helft stevig weerwerk. De thuisploeg gaf meteen een visitekaartje af in tweede landelijke. De jarige Lorenzo Geerinckx was met zestien punten topschutter bij Tienen.

Voor de rust kon Landen het tempo van de match mee bepalen. De jonge Van Cauwenbergh liet interessante zaken zien en Tienen kon moeilijk in het eigen spel komen. Coach Sven Manghelinckx was op dat moment dan ook best tevreden over het Landense spel. “Je voelde onmiddellijk aan dat ondanks het beperkt aantal supporters de echte derbymentaliteit aanwezig was. Er was veel strijd en we speelden goed mee. Ik was inderdaad tevreden over die eerste twintig minuten. We slaagden er bij momenten goed in om Van Ruysevelt aan banden te leggen. Na de rust kon de thuisploeg uitlopen en liep het stroever. Het is niet in Tienen dat we de punten moeten rapen.”

Vier driepunters

Tienen opende die tweede helft met een 10-2 tussensprint. Meteen was de kloof gemaakt. Landen bleef weliswaar aanklampen, maar echt naderen zat er niet meer in. Er was een opvallende rol weggelegd voor de jarige (24) Lorenzo Geerinckx. Met vier driepunters had hij een belangrijk aandeel in de zege. “Dit is een mooi cadeau voor mijn verjaardag. In een derby zijn de drie punten het enige wat telt. Die hebben we op zak. Matchen tegen Landen zijn altijd hevig. Dat maak ik al acht jaar mee. Het ging er fysiek stevig aan toe, maar meer dan wat carrosserieschade was er niet. Na de match is er tegen Landen trouwens altijd tijd voor verbroedering. Mijn shot is een troef. Als grote jongen kan ik uiteraard inside spelen, maar ook outside heb ik mogelijkheden.”

Speciale derby

Corona zorgde voor een speciale derbysfeer in de zaal. Voorzitter Eddy Backeljauw beaamt het ‘rare karakter’. “Normaal spelen we dergelijke matchen voor 300 honderd supporters. Nu mochten er maar 100 vooringeschrevenen binnen. We hopen enkel dat het geen voorteken mag zijn voor nog slechtere tijden.”