Jarich Hellinck (Jong Lede): “We gaan tegen Hamme voluit voor de drie punten” Stef Van Overstraeten

01 oktober 2020

17u02 0 Sport in de buurt Op het programma van de derde speeldag staat voor Jong Lede de twee thuiswedstrijd op een rij. Zondag komt Vigor Wuitens Hamme langs. En het is de bedoeling dat de drie punten op Den Ommegang blijven.

De voorlopige balans geeft een op zes aan voor Jong Lede. Daar willen de spelers een positieve wending aan geven. “Het is de bedoeling dat we tegen Hamme de drie punten thuishouden”, legt Jarich Hellinckx uit. “We speelden gelijk tegen Stekene en verloren van Sint-Niklaas, twee ploegen die normaal niet zo fantastisch zijn. Met Hamme komt er nu een betere ploeg en daar doen wij het ook meestal beter tegen. Dat is de voorbije twee wedstrijden gebleken wanneer wij het spel moesten maken. Sint-Niklaas liet de bal aan ons, net als Stekene dat heel verdedigend speelde.”

In de Beker op de counter

Een duidelijk verschil met de bekerwedstrijden. “Daar konden wij op de counter spelen en in de competitie is dat effectief anders. Het klopt voor sommige spelers dat die confrontaties in de benen zijn gekropen, al mogen we ons daar toch niet te veel achter verstoppen. We zullen zondag tonen dat we ook daar kunnen winnen. We kennen Hamme een beetje, maar er zijn wel enkele nieuwe spelers aangetrokken. En ze leden een verrassend verlies tegen Stekene. Ik vermoed wel dat onze tegenstander van zondag een team heeft dat er altijd voor gaat. Het kan dus een toffe match worden. Het is in elk geval klaar als een klontje: wij gaan voluit voor de drie punten.”

Organisatie

Het puntentotaal wat opkrikken zou voor de ploeg van trainer Sven Charita betekenen dat ze mee is met de grote hoop. “We hebben een goede trainer die de juiste accenten legt”, volgens Jarich Hellinckx. “We hoeven ons dus zeker geen zorgen te maken na deze eerste twee competitiewedstrijden. Onze organisatie staat goed, we gaan ongetwijfeld oogsten. Dat zou goed zijn voor het bestuur en voor onze supporters. Bovendien komen er nog een paar spelers terug. Het kan dus week per week alleen maar beter gaan. Daarnaast kunnen we ook nog een keer stunten in de Beker. Al gaat de prioriteit naar de competitie, want iedereen beseft dat we de Croky Cup uiteraard niet gaan winnen.”