Jari Verdoren (Kontich) bekroont eerste basisplaats van het seizoen met ruime zege: “Mijn kans met beide handen gegrepen” Kristof Gabriels

12 oktober 2020

20u35 0 Sport in de buurt Jari Verdoren heeft een perfect weekend achter de rug met eersteprovincialer Kontich. De 24-jarige verdediger stond zaterdag tegen Vorselaar niet alleen voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. De overtuigende 3-0-zege betekende ook meteen de eerste thuisoverwinning van het seizoen.

Kontich had geen kind aan de bleke Kempenaars. “Vooral ons eerst halfuur was heel goed”, vertelt Verdoren, die de geblesseerde Wosky verving op de rechtsachter. “Het duurde alleen een tijdje vooraleer de 1-0 viel, maar eenmaal de ban gebroken was, zijn we nooit meer in de problemen gekomen. Daarvoor was het verschil tussen beide ploegen te groot.”

Na de onfortuinlijke 0-1-nederlaag op de openingsspeeldag tegen Geel heeft Kontich nu dus zijn eerste thuiszege beet. “Als je zoals wij de top vijf ambieert, kan je in zo’n matchen met niks minder tevreden zijn dan met de drie punten. Zeker voor eigen volk moet je dit soort wedstrijden gewoon winnen. Anders gaan we dezelfde toer op als vorig seizoen en dat is het laatste wat we willen. Ik denk trouwens ook niet dat dat zal gebeuren. Terwijl wij duidelijk versterkt zijn, is de reeks een stuk zwakker geworden.”

Woensdag tegen Bornem

Verdoren incasseerde afgelopen weekend wel zijn derde gele kaart, waardoor hij woensdag de inhaalmatch thuis tegen Bornem mist. “Dat is het enige jammere aan zaterdagavond, want die eerste basisplaats smaakt naar meer. Daarom was ik best ontgoocheld dat ik voor dit weekend op de bank zat of zelfs niet eens in de selectie, maar ik heb rustig mijn kans afgewacht en ik denk ook dat ik die met beide handen gegrepen heb.”

Kontich incasseerde amper twee tegengoals in zijn vier matchen tot nu toe. “Ik ben blij dat we ook afgelopen weekend de nul hebben kunnen houden. Als verdediger is dat toch altijd mooi meegenomen. Bovendien is de concurrentie zo groot dat je je weinig fouten kan permitteren. Niet dat ik bang ben van concurrentie. Integendeel zelfs. Anders was ik beter vertrokken als je ziet wie de club allemaal aangetrokken heeft, maar toch hoop ik nu vertrokken te zijn. Het was in elk geval een leuke binnenkomer.”