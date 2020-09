Jari Dejaegere (SC Wielsbeke) toont zich ook in Wervik trefzeker: “Hopelijk blijven doelpunten komen” Erik De Block

27 september 2020

19u24 0 Sport in de buurt In eerste provinciale had SC Wielsbeke op Eendracht Wervik aan een doelpunt van nieuwkomer Jari Dejaegere (23) voldoende om met de zege te gaan lopen (0-1). Dejaegere trapte de bal, tegen de wind in, heerlijk in de kruising.

“Niemand reageerde, toen de bal in de zestienmeter kwam. Ik heb niet getwijfeld en zette er mijn voet tegen. De bal vloog mooi binnen”, doet Jari Dejaegere het verhaal van zijn winninggoal.

Het team van trainer Dieter Lauwers herpakte zich zaterdagavond in Wervik, dat nog het maximum had na twee speeldagen, goed na de 4-2-nederlaag van vorige week woensdag bij promovendus Diksmuide. “We voetbalden er te laks”, zegt spits Dejaegere. “Het was een offday, van iedereen. Het was onze eerste competitiewedstrijd en dat is altijd moeilijk. In Wervik gingen we er ditmaal voluit voor tot de laatste minuut. Een bewijs ook dat we een sterke ploeg hebben. Ik vind dat we verdiend wonnen.”

Jari Dejaegere is nieuw op Hernieuwenburg. “Na vier jaar Heestert was het tijd voor een stap vooruit”, verklaart hij. “Uiteindelijk promoveerde mijn ex-ploeg eveneens naar eerste provinciale. Ook Rumbeke en White Star Lauwe toonden interesse. Ik ben ambitieus. Uiteindelijk viel de keuze op Wielsbeke. In alles is dit een correcte club. Een mooie club ook.”

Applausvervanging

In de loop van de eerste helft claimden de bezoekers een penalty wegens hands. “Ik trapte naar doel en zag de bal tegen de arm van een Wervikspeler, maar de ref zag het anders”, aldus de matchwinnaar, die een applausvervanging kreeg.

Donderdagavond wacht in eigen huis de inhaalwedstrijd en derby tegen RC Waregem. “Omwille van de verlichting zullen we op ons tweede terrein voetballen. Dat ligt er niet top bij. Dat zal meer in ons voordeel zijn, want de ‘Rassing’ speelt op kunstgras. We moeten met dezelfde mentaliteit als in Wervik aan de aftrap komen.”

Dejaegere scoorde deze competitie ook al in Diksmuide en heeft zich een reeks hoger duidelijk goed aangepast. “Het gaat er iets sneller en harder aan toe”, maakt Dejaegere de vergelijking. “Het voetbal is ook technischer. Ik voel er me wel goed bij en hopelijk blijven de goals komen. Het zal elke week knokken worden”, besluit de ex-jeugdspeler van KRC Harelbeke en Club Brugge.